(Görüntülü Haber) Tokat'ta CHP'li kadınlardan müftü nikahına tepki

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısının tartışmalar arasında alt komisyondan geçtiğini belirtirken, \"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu tasarının uygulanmaması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu tasarı Meclis\'ten geçmeyecek\" dedi. CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal edildiğini ifade eden Kadın Kolları Başkanı Gündoğdu, şöyle dedi: \"Söz konusu tasarının kabulüyle anayasa suçu işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyet\'in kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları Cumhuriyet ile teminat altına alınmıştır. Bu durumda biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunarak yollarına devam edecektir. Ülkemize getirilmek istenen İslam devleti olma dayatmasına karşı, kadın yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi toplumda yaratılmak istenen kutuplaşmayı daha da arttıracaktır. Toplumsal yaşamda nikahını belediyede veya müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır. CHP’li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez olduğunu her yerde haykıracağız. Bu tasarının Meclis\'ten geçmesi; laik, hukuk devletini ortadan kalkması demektir.\"