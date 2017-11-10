(Görüntülü Haber) TOÇEV ve Maltepe Üniversitesi ergenlik dönemi sorunlarına çözüm aradı

İSTANBUL, (DHA) - Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından hayata geçirilen \"Ben Ergenim\" projesinin sonuçları Maltepe Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Ergenlik Kongresi’nde ele alındı. Yapılan çalışmada gençlerin şiddet eğiliminin azaldığı, geleceğe yönelik umudunun ise arttığı gözlemlendi.





Ergenlik dönemi sorunları ve çözüm önerileri konusunda gençlere destek olmayı amaçlayan ve TOÇEV tarafından 2013 yılında başlanan proje, 8 ilden 10 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Seçilen okullardan 6, 7 ve 8\'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı projede, katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin yanı sıra şiddet eğilimleri ve umutsuzluk düzeyleri ölçümlendi. Çalışma sonucunda gençlerin şiddet eğiliminin azaldığı, geleceğe yönelik umudunun ise arttığı gözlemlendi.





Projenin sonuçları ise Maltepe Üniversitesi\'nde düzenlenen Birinci Uluslararası Ergenlik Kongresi’nde masaya yatırıldı. Ergenlerin duygu ve beklentileri, şiddet eğilimi, ailelerin yaklaşım ve çözümleri üzerine çeşitli konuların da ele alındığı etkinliğe Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.





\"AİLELERE VE OKULLARA ÇOK FAZLA GÖREV DÜŞÜYOR\"





Kongrenin düzenlenmesinde üniversitenin psikoloji kulübünün de yoğun çaba harcadığını söyleyen Prof. Dr. Betül Çotuksöken, \"Genç nüfusu fazla olan bir ülke olarak ergenlik dönemine dair sorunları önemsemeliyiz. Bu dönemi yaşayan gençlerimize vereceğimiz destek çok önemli. Ailelere ve okullara bu konuda çok fazla iş düşünüyor. Çünkü çocuklarımız bu dönemde hayata hazırlanıyorlar. Arada kaldıkları bir dönem olduğu için çok fazla sorun yaşıyorlar. Bu sorunları aşmada onlara yardımcı olmalıyız. Dünya raporlarına baktığımız zaman bu dönemin çok sıkıntılı olduğunu, 12-21 yaş arası gençlerin şiddete maruz kaldığını, şiddet uyguladıklarını, akran zorbalığı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Türkiye\'nin bu yaş grubuna yönelik çok fazla çalışma yapması gerekiyor. Son yıllarda fazlaca göç alan bir ülke olmamız sebebiyle bu sorunlar daha da arttı. Bunlara karşı önlem almalı ve proaktif olmalıyız\" diye konuştu.





\"ÖFKE KONTROLLERİNDE İYİLEŞME SAĞLADIK\"





Kongrenin taraflarından TOÇEV adına konuşan Betül Mermertaş ise, Ben Ergenim projesinin çok faydalı olduğunu dile getirdi. Saha çalışmaları sırasında önce kimsenin projeye dahil olmak istemediğini daha sonra katılımcı sayısının 10 bine yaklaştığını belirten Mermertaş, \"Saha çalışmaları sırasında bir ergen annesi olarak çok faydalı bilgiler edindim. Kendi çocuğum ve diğer çocuklarla nasıl başa çıkabileceğimi, ne yapmam gerektiğini, yaptığım yanlışları, bildiğim, duyduğum her şeyin doğru olmadığını anladım. Çok faydalı bir çalışma oldu. Çocuklarımızın umutlarında, öfke kontrollerinde iyileşmeler sağladık. Bu da çalışmamızın ne kadar verimli olduğunu bize gösterdi\" dedi.





\"ÇOCUKLARINIZA VAKİT AYIRIN\"





Yaşam şartları, ebeveynlerin çocuklarıyla çok zaman geçirmemeleri, çocuğa ayrılan vaktin azalması gibi pek çok faktörün aile ile ergenlik dönemindeki çocuklar arasındaki sorunların artmasına neden olduğunu ifade eden Mermertaş, \"Yaptığımız çalışmalarda, çocuklardan aldığımız bildirimlerde, anne ve babayla yeterli zaman geçiremediklerini, ebeveynlerin yeteri kadar onları dinlemediklerini söylediler. Eğer kendileri anne babalarının yerinde olsalardı, onları ne olursa olsun dinleyeceklerini belirttiler. Akşam yemeğini bile birlikte yiyememekten şikayet edenler oldu. Aile içindeki paylaşımları göremeyen çocuklar aileden koparak kendi teknolojileriyle birlikte odalarına kapanıyorlar ve aileden uzaklaşıyorlar. Aile kavramı maalesef olamıyor, bu da çocukta şiddet, öfke gibi davranışların ortaya çıkmasına neden oluyor\" şeklinde konuştu.





\"SABIRLI OLUN\"





Bu dönemde anne ve babalara sabırlı olmalarını tavsiye eden Mermertaş, \"Bu geçici bir süreç. Ben de 20 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Ona ergenlik döneminde yaptıklarını söylüyorum, hatırlamıyor. Biz de hatırlamayacağız. O nedenle bu süreci daha keyifli hale getirebilmek adına sabırlı olmamız, onları bir birey olarak kabul etmemiz ve dinlememiz gerekiyor\" dedi.