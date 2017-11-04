(Görüntülü Haber) Tarihi Sümela Manastırı'na makyaj

Osman ŞİŞKO-Aytekin KALENDER/MAÇKA(Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Sümela Manastırı\'nda, patika yürüyüş yolları, korkuluklar, merdivenler yenileniyor, ana kaya kilisesi içinde döşeli taş ve şaplar sökülerek zemin özgün döşemesi olan sıkılaştırılmış toprağa dönüştürülüyor. Biri cam yapılacak 4 seyir terası ile manastır karşı cepheden seyredilebilecek.



Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda 2 yıl önce restorasyon çalışmasına geçildi. Ziyarete kapatılan manastırda, \'yamaç ıslah çalışması\' adı altında, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip çalışma başlattı. Üç ayrı aşamada yürütülen çalışmalarda ilk etapta giriş yapılarının üzerindeki 6 bin metrekare alanda, ikinci etabında manastır üstü 1’inci kademede 15 bin metrekare alanda ve 3\'üncü ve son aşamada ise manastırın 2\'nci ve 3\'üncü kademelerinde 79 bin metrekare alanda kaya temizliği yapılacak. Kaya temizliğinin ardından yamaca tel örgü çekilerek muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçilecek. Kontrollü yamaç temizliğinin yüzde 75\'lik bölümü tamamlanan manastırda, yamaç örtüleme çalışmasında ise yarıya gelindi.



ANA KAYA KİLİSESİ İÇİNDE FRESKLER BELGELENİYOR



Su kemerlerinin korunması için 50 ton çelik kullanılarak önlem alınacak manastırda, 14 mekanda koruma amaçlı askılama yapılacak. Manastıra giden patika yol üzerindeki 250 metre uzunluğundaki korkuluğun zarar gören 100 metrelik kısmı yenilenecek. Patika yolda hasar gören taşlar da doğal taşlarla yenileniyor. Yürüyüşü kolaylaştırmak için patika yola 70 metre uzunluğunda ahşap merdivenler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü\'nün yürüttüğü fresk koruma çalışmaları için ana kaya kilisesi içinde fresklerin belgelemesine başlandı. Manastır içinde, özgün döşemesi toprak olan mekanlarda mevcuttaki taş döşemeler ve şaplar sökülerek bu mekanlarda sıkıştırılmış toprak kullanımına geçiliyor. Mevcut hasar görmüş söveler sökülerek, yerlerine özgün malzemeye uygun yeni sövelerin montajı da sürüyor.



SEYİR TERASI YAPILIYOR



Sümela Manastırı’na gelen ziyaretçilerin manastırı karşı cepheden seyredebilmeleri için seyir terası projesi geliştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile biri cam olmak üzere 4 seyir terası yapılacak. Yürüyüş yolları, seyir terasları, ziyaretçilerin oturabileceği, fotoğraf çekebileceği ortamlarında yer aldığı mekanları kapsayan ve 4 milyon liraya mal olacak proje ile Sümela Manastırı karşı cepheden izlenebilecek.



VALİ: RESTORASYON 2018 YILI EKİM AYINDA BİTECEK



Sümela Manastırında süren restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, çalışmaların hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Sümela Manastırı\'nın Dünya Miras Listesi\'ne gireceğini, kent, bölge ve dünya için bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:



\"Sümela Manastırı\'nda doğal şartların etkisiyle taş düşmesi ve toprak oynamalarından dolayı manastıra gelen ziyaretçilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için yürütülen bir çalışma başlatılmış. Orada taş düşmelerinin önlenmesi için profesyonel ekiplerce proje ve ihale kapsamında yapılan düzenleme ile yürütülen fiili bir çalışmadır. Sümela\'da devam eden restorasyon ve diğer çalışmalara rağmen turist ve ziyaretçi sayısında hiçbir azalma olmamıştır. Hatta artış olmuştur. Çünkü o bölge, o vadi doğa harikası bir yer. Manastırın içine bire bir giremezse bile misafirlerimiz o bölgedeki ziyaret edilebilecek noktalara kadar gelip, hem görüntüleyebiliyorlar hem de o havayı yaşıyorlar. O yüzden, Sümela Manastırı restorasyon nedeniyle kapalı, diye tur iptali olduğuna ben şahit olmadım.\"



Vali Yavuz, 2018 yılı Ekim ayında restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.



SÜMELA MANASTIRI



İlçede Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.



