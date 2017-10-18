(Görüntülü Haber) SSPE hastası Ela, yatağa bağımlı kaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 9 yıl önce kızamık virüsünün neden olduğu Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına yakalanan 21 yaşındaki Ela Alpaslan, yatağa bağımlı kaldı. Kızı için yetkililerden yardım isteyen Müzeyyen Altıntop, \"Yurt dışında kök hücre tedavisiyle bu çocuklar kurtarılıyor. Ülkemizde şu anda bu tedavi yok, maddi imkamız yok. Yardım bekliyorum\" diye konuştu. Hastalığın ortaya çıkmasıyla hastaneye kaldırılan Ela Alpaslan\'ın durumunun giderek kötüleşmesi, ailesini perişan etti. Eşinden boşanan 52 yaşındaki Müzeyyen Altıntop, 4 kız kardeşin en küçüğü olan Ela\'nın 2 ay önce kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirken durumunun ağırlaştığını söyledi. Altıntop, \"Bana bir kez olsun anne desin, sarılsın, öpsün. Tek isteğim bu, gezmesinden eğlenmesinden geçtim, benim boynuma sarılsın\" dedi. YAŞAMASI MUCİZE Doktorların \'Mucize Kız\' dediği Ela\'nın bugüne sevgi ve iyi bakımla geldiğini anlatan anne Altıntop, \"Ela, 4\'üncü sınıftayken çok başarılı bir çocuktu, bu hastalığın pençesine düştü. Defterine yazdığı, \'Sonsuzluğa doğru giden yolculuk, parlayan yıldıza doğru giden yol. Sonzukluk anahtarı ne yöne doğru giderse kapı açılır\' sözleri kaldı. Ben onu özveriyle, iyi bir bakımla bu yaşa getirdim. Yurt dışında kök hücre tedavisiyle bu çocuklar kurtarılıyor. Ülkemizde şu anda bu tedavi yok, maddi imkamız yok. Yardım bekliyorum\" diye konuştu. GELİNLİK GİYMİŞTİ Geçen 13 Mayıs\'ta sosyal medyadaki \'Kelebek Çocukların Rüyası Gerçek Olsun\' adlı hesapla iletişime geçen anne Müzeyyen Altıntop, kızının gelinlik giymek isteğini söylemesi üzerine kısa bir süre sonra dönüş yapan, tekstilci Zeynep Yazıcılar ve şarkıcı Fulden Uras, Ela\'nın beden ölçülerini alarak genç kıza gelinlik diktirmişti.