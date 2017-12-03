(Görüntülü Haber) SP Lideri Karamollaoğlu: Bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Bugünkü iktidar bundan 15-16 sene önce bizim arkadaşlarımızdı. Biz geçmişte bizden ayrıldıkları zaman, söyledikleri şarkılar gibi sadece yağmurun altında ıslanmadık. Beraber yol aldık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Ancak bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız. Pusula ya bozuk. Ya pusulayı manyetik bir alanın içerisinde kullanmaya kalkarsanız kuzeyle güneyi şaşırırsınız\" dedi. Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın 6\'ıncı Olağan Genel Kongresi bugün Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongereye SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Burada konuşma yapan Karamollaoğlu, \"Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir itilaf var. \'Zerrab Davası\' diye bir dava çıktı. Neymiş? Türkiye, İran\'da Amerika ambargosuna rağmen bir takım alışverişlerde bulunmuş, ödemeleri de el altından yapılmış, bundan dolayı da Türkiye\'yi mahkum etmek istiyorlar\" diyerek sözlerine şöyle devam etti: \"Bazıları dedi ki \'Bugünkü hükümetin hatalarını görüyorsunuz. Ne oldu? Çark mı ettiniz\' dedi. Hayır biz çark etmedik. Biz her zaman ülkemizin yanında oluruz. Bunun için söyledik. Ancak bu, \'Türkiye\'de yapılan yanlışların üzerini örtülsün, Türkiye\'de yapılan hatalardan, yolsuzluklardan dolayı kimseden hesap sorulmasın’ manasına gelmez. İfadelerimiz açık, çok kesin ve nettir. Bugünkü iktidar bundan 15-16 sene önce bizim arkadaşlarımızdı. Biz geçmişte bizden ayrıldıkları zaman söyledikleri şarkılar gibi sadece yağmurun altında ıslanmadık. Beraber yol aldık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Ancak bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız. Pusula ya bozuk. Ya pusulayı manyetik bir alanın içerisinde kullanmaya kalkarsanız kuzeyle güneyi şaşırırsınız. Bu arkadaşlarımız pusulayı yanlış yere koydular. Avrupa\'yı, ABD\'yi kendilerine hedef seçtiler, örnek seçtiler. Avrupa Birliği\'ne üye olmayı bir medeniyet tercihi olarak gördüler, şimdi de \'Bu ne biçim iş yav. Ensemizde boza mı pişireceksiniz?’ diyorlar. Yahu onlar demedi, sen gittin, \'Ben bu yola gireceğim\' dedin. Şimdi niye bağırıyorsun?\" Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, \"Bugün Türkiye’nin en ciddi problemlerinden bir tanesi terördür. Bugün arkadaşlarımız çetele tutuyorlar. \'Bugün, 5 şehit verdik, 10 terörist öldürdük. Yarın, 10 şehit verdik 50 terörist öldürdük.\' Terörle böyle mücadele ederseniz terörü önleyemezsiniz. Teröristle elbette silah kullandığı için silahla mücadele edeceksin. Ama teröre maruz kalan bölgedeki halkın bütün derdiyle dertleneceksin. Ekonomik problemini çözecek, sosyal hayatını düzene sokmasına fırsat vereceksin. Taleplerini dinleyip, anlayıp çözüm üreteceksin. En önemlisi de psikolojik anlayışı değiştireceksin. Siz sadece çetere tutarsanız terörün sonu gelmez. Çünkü o terörü besleyenler, kendilerine hizmet edeceklerini bulamazlarsa Güney Afrika’dan, Güney Amerika’dan adam getirirler. Bunlar vahşi\" diye konuştu.