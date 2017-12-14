(Görüntülü Haber) Şiiri, aşkı ve yaşamı 45 yıldır resmediyor

İSTANBUL, (DHA)- RESSAM Reyhan Abacıoğlu, 45 yıldır şiiri, aşkı ve yaşamı tuvaline yansıtıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi\'nde \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergisiyle sanatseverlerle buluşan Abacıoğlu, \"Sanatçı okumalı, izlemeli, dinlemeli diğer sanat dallarından kopuk resim yapılmaz\" dedi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde, Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırladı. Resimlerini, lekenin soyut etkisini dokusal öğelerle yoğunlaştırıp yer yer figür illüzyonlarına yol açan dışavurumcu bir anlatım ile oluşturan sanatçı, \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergisiyle sanatseverle buluştu. Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın yaptığı sergide, sanatçının tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğinin kullanıldığı 30’a yakın eseri görücüye çıktı. Serginin açılışına İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç, sanatseverler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. \"İZLENİMLERİMİ TUVALE YANSITIYORUM\" Resimlerinde yaşamdan aldığı duyumlara, izlenimlere ve duygulara yer verdiğini anlatan Reyhan Abacıoğlu, \"Resimlerimde özellikle bir şey anlatmak istemiyorum. Yaşamdan aldığım duyumları, izlenimleri, etkileri, duyguları bir şekilde içsel bir harmanlamadan geçirip şekiller, biçimler ve renkler olarak tuvale yansıtıyorum. Bu benim kendimi ifade etme aracım. Bunu şiir, müzik, sinema gibi kaynaklar besliyor. Diğer sanat yapıtlarından koparak hiçbir sanat dalı yürüyemez. Ben sanatımı besleyen kaynakları da ihmal etmeden ama yaşamı da hiç ihmal etmeden bunları harmanlayarak resimlerimi çalışıyorum. Tarzıma soyut dışavurumcu diyebilirsiniz. Bunu belirlemek sanat tarihçilerinin işi ama ben böyle tanımlayabiliyorum\" dedi. \"ÖNEMLİ OLAN SEVGİ, ÖZVERİ VE ÇALIŞMAK\" 1972 yılından bu yana 45 yıldır resimle ilgilendiğini belirten Abacıoğlu, \"Bu iş için sevgi ve özveri çok önemli. Yeteneğin konuya ilgi duyma açısından önemi olduğunu düşünüyorum ama esas iş çalışmakta. Bunun yanı sıra sanatçı olacak bir insanın bir entelektüel bagajının olması gerektiğine inanıyorum. Sanatçı, okumalı, izlemeli, dinlemeli. Diğer sanat dallarından kopuk resim yapılmaz. Çalışın ve entelektüel bagajınızı doldurun\" diye konuştu. \"DÖRDÜNCÜ SERGİMİZİ DE AÇACAĞIZ\" Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez ise sergilerin mayıs ayına kadar süreceğini belirtti. Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez, \"Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Güzel Sanatlar Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nin 3.sergisini açtık. Çalışmalarımız sanatlar arası birtakım ortaklıklar çerçevesinde yeni projelerle ilerleyecek. Eğitim, en başta geliyor. Tasarım haftası için hazırladığımız birtakım çalışmalarımız var. Öğrencilerin ilgisi ve sanat camiasından gelen çalışmaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Sergi sezonumuz mayıs ayına kadar devam edecek. Dördüncü sergimizi de açabiliriz. \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergi, 10 Ocak 2018 tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.