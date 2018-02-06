T24 LogoT24 Logo
Sağlık

(Görüntülü Haber) 'Ses hijyeni için günde en az 2 litre su için'

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - SES hijyeni için günde en az iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Op

06 Şubat 2018 13:57

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - SES hijyeni için günde en az iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Süleyman Kumbasar, \" Sesin doğru oluşabilmesi için nem ve su çok önemlidir. Günde 2 litre yani bolca su içmeliyiz. Kafeinsiz sıvılar tüketmek lazım. Kahve, çay, kola, alkol nemliliği azaltıp hücre içindeki sıvıyı kurutacağından sesin oluşumunu zorlaştırır. Ne kadar çok mukus oluşursa ses titreşimi o kadar kolay olur, böylece ses teli zarar görmez. Ama mukus azalıp, kuruluk oluştuğunda ses teli zorlanacağı için tahriş oluşur buna bağlı ödemler gelişir\" dedi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kumbasar, ses hijyeni hakkında bilgi vererek, yapılması gerekenleri sıraladı. Ses sistemini korumaya yönelik her türlü davranışa ses hijyeni denildiğini belirten Op. Dr. Kumbasar, \"Ses sistemi akciğerler, nefes borusu, boğaz, burun, ağız, dil, diş ve dudaklardan oluşur. Gerçek ses organı gırtlakta bulunur. Doğru sesi oluşturmak için doğru nefes almak önemlidir. Doğru nefes alabiliyorsak ses tellerini zorlamadan konuşabiliriz. Doğru nefes diyafram nefesidir, bunun içinde duruş çok önemli. Omuz ve boyun kaslarını gevşeterek dik durmalıyız. Bu pozisyonu sağlayıp sesimize yüklenmezsek doğru sesi oluştururuz\" diye konuştu. \"BAHARATLI, ASİTLİ, YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇINMALIYIZ\" Larengofarengeal Reflü(LFR) hastalarının mutlaka tedavi olması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kumbasar, \"LarengofarengealReflü (LFR) midedeki asitin yemek borusuna gelmesidir. Asit yemek borusunu geçip ses tellerini etkiler. Bu da ses tellerini tahriş eder ve ödeme, poliplere neden olur. Beslenmeye dikkat etmeliyiz, aşırı yiyip, içmekten sakınmalıyız. Mutlaka kilo vermeliyiz, baharatlı, asitli, yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Yemek yedikten sonra aşırı egzersiz yapmamalıyız. Şarkı söylememeliyiz, sesi zorlamamak gerekiyor. Yemek yedikten sonra uyumak için 3-4 saat beklemeliyiz, çünkü bu reflüyu artırır\" ifadelerini kullandı. \"FISILDAYARAK KONUŞMAKTA SES TELİNİ YORUYOR \" Gürültü ortamlarda konuşmaktan kaçınmanın ve bağırarak konuşmamak gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Kumbasar sanıldığının aksine fısıldayarak konuşmanın da sakıncalı olduğunu söyledi. Op. Dr. Kumbasar , şöyle konuştu: \"Tezahürat yapmayıp, çığlık atmamalıyız. İnsanlar hep yanlış biliyor fısıldayarak da konuşmamak gerekiyor, çünkü bu da ses telini zorlayıp, yoruyor. Bütün bunlara dikkat etmezsek hastalarımızda kalıcı ses bozuklukları oluşur. Tedavi için ses ve konuşma sıkıntısı olan hastaların dil ve konuşma uzmanlarına başvurması gerekiyor. Uzmanlar hastalara doğru nefes alıp, diyafram nefesini kullanmayı ve doğru konuşmayı öğretecektir. Bu sayede kalıcı ses bozukluklarının önüne geçmiş oluruz.\" (FOTOĞRAF) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Op. Dr. Kumbasar röp. - Röportajdan detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gül KABAÖzgür KUMANOVALIİSTANBUL DHASESOp Dr Süleyman KumbasarSesinGündeKafeinsizKahveNeAmaMedicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op Dr Süleyman KumbasarSesOp Dr KumbasarGerçekDoğru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24