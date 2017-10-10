(Görüntülü Haber) Serpil Kemalbay: İdlib'den askerin çekilmesi lazım

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, Türk askerinin İdlib\'e girmesine ilişkin \"İdbil\'den askerin çekilmesi lazım. Şu anda Türkiye askeri İdlib\' de ve ona IŞİD unsuru türevi olan çeteler eskortluk yapıyor. Bu savaşçı politikaların durdurulması gerekir\" dedi. HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin TBMM\'deki grup toplantısında konuştu. Serpil Kemalbay, İdlib Harekatına ilişkin şunları söyledi: \"İdlib\'e asker sokarken \'Yeni Kobaniler\'e müsaade etmeeceğiz\' diyorlar. Siz yeni Kobanilere izin vermemekle ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Kobani Kürt, Ezidi, Arap haklarının birlikte yaşadığı bir coğrafya. Bu insanlar Kobani, Afrin\'de ve diğer yerlerde IŞİD\'e karşı ortak bir dayanışma sergileyip bir birlik oluşturdular. Kendi topraklarında insana yakışır bir yaşamı kendi elleriyle inşa etmek istiyorlar. Senin Kobani\'yle alıp veremediğin ne? Türkiye halklarının Kobani ile alıp veremediği birşey yok. Bunlar kendi başlarına Kobani\'de olanın tekrar olmasını istemiyorlarmış. Afrin\' e de izin vermeyeceklermiş. Senin Afrin\'le alıp veremediğin ne var? Başbakan grup toplantısında Kürt,Arap, Ezidi halkları sayıyor,\'Bu halklar merak etmesin onlara biz hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz\' diyor. Siz gölge etmeyin başka ihsan istemiyor o halklar. İdbil\'den askerin çekilmesi lazım. Şu anda Türkiye askeri İdlib\' de ve ona IŞİD unsuru türevi olan çeteler eskortluk yapıyor. Bu savaşçı politikaların durdurulması gerekir.\" \"ALTINLARINIZI İSTEYEN CUMHURBAŞKANI SİZİ ARARSA SAKIN HA VERMEYİN\" Serpil Kemalbay, ekonomiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: \"Sevgili kadınlar altınlarınızı isteyen cumhurbaşkanı adlı bir şahıs sizi ararsa, sakın ha sakın onlara altın maltın vermeyin. Siz vatandaşın yastığı altındaki kötü günler için sakladığı paralara göz dikerek mi 2023 vizyonunu hayata geçireceksiniz?Böyle planlarla mı büyük ekonomisiniz? Onlara diyoruz ki eğer paraya ihtiyacınız varsa biraz kendi harcamalarınızı kısın, lüks araçlara binmeyin, lüks harcama yaparak yaşamayın. Hatta trene otobüse binin. Halkı anlamak için bunu yapmaya ihtiyacımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorlar ya bir gece ansızın gidebilirler. Bunun için de hazırlık yaptıklarını zaten biliyoruz. Uçaklar, jetler satın alıyorlar.\" \"KRİZLE, AMERİKA\'NIN PARASI DEĞER KAZANIRKEN, TL YERLERDE SÜRÜNÜYOR\" Serpil Kemalbay, ABD ile yaşanan vize kirizine yönelik şu ifadeleri kullandı: \"ABD ile bir vize kirizi yaşanıyor. Denebilir ki Türkiye Kıbrıs\'tan beri en ciddi krizini yaşıyor ABD ile. Bu dövizi artırdı, borsayı yükseltti. Beyfendi bir yerde birisine kafa tutuyor, ertesi gün Türkiye emekçilerinin ücretleri aşağı doğru iniyor. Bu ücretleri artırmak için bir şey yapıyor musun, hayır. Her fırsatta şuursuz dış politikayla Türkiye emekçilerini soyup soğana çeviriyorlar. Geleceksizliğin, işsizliğin ortasına atıveriyorlar. Amerika\'nın parası krizle değer kazanırken TL yerlerde sürünüyor. Kriz arkasında yatan bir çok neden var. İdlib\'deki gelişmelerden, Zarraf olayına kadar, karanlık ilişkiler, kiminle dost düşman olduğu belirsiz süreçte geliştirilen politikaların bedeli yaşanıyor.\"