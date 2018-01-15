(Görüntülü Haber) Serdar Ortaç, 'Selfy Whitefest 2018 Festivali'nde: Ebru ile dostluğum bitmez

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en büyük kış ve gençlik festivali \'Selfy Whitefest 2018\'te sahneye çıkan Serdar Ortaç, hayranlarını coşturdu. Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile aralarının açık olmasına ilişkin, \"Barışmak için sahnesine giderim\" dedi. \'Beyaz cennet\' olarak bilinen Uludağ’da \'Selfy Whitefest 2018\'in ilk gününde Serdar Ortaç sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilere, Ebru Gündeş ile arasındaki kırgınlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. \"REİSE, BİZİ BARIŞTIR DERDİM\" ŞAKASI Kısa süre önce konser için gittiği bir yerde yemek için gittiği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, bu konuda espri yaparken şöyle dedi: \"Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada; \'Ebru abla beni affetsin bir şeyler yapın.\' Bu işin şakası tabii.. Onu görmek yeterli. Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebru ile dostluğum bitmez artık.\" Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, önce \'Gıybet\' isimli şarkısını söylerken 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç\'ın sahne performansı beğeni toplarken, hayrınları eski ve yeni şarkılarına bir ağızdan eşlik etti. İki saati aşkın programı süresinde dinleyicilerine \"Geçmişten bu güne kadar yazdığım bütün şarkıları size okuyacağım\" diyen Serdar Ortaç, \'Nar Çiçeğim\' ve \'Mesafe\' şarkılarıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı.