(Görüntülü Haber) 'Selfy Whitefest 2018' festivalinde Gülşen rüzgarı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- KIŞ ve turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2018’ festivalinin ikinci gününde Gülşen, hayranlarıyla buluştu. Gülşen, Adriana Lima\'nın kendisini sosyal medyadan takip ettiğine ilişkin soru üzerine, \"Onu gördüğüm zaman soracağım, \'Daha önce niye takibe almadın\' diye\" dedi. Türkiye’nin en büyük kış ve gençlik festivali Selfy Whitefest 2017\'de sahneye çıkan Hande Yener hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin, Adriana Lima\'nın sosyal medyadan takip etmesini sorması üzerine, kendisinin de yeni öğrendiğini belirten Gülşen, şöyle dedi: \"Enteresan tabii ki. Galiba daha önce de Türkiye ile haşir- neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabii yaptığım şarkıların da yabancı biri tarafından dinleniyor olması da çok güzel. Daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken videolarını paylaşmıştı. Tabii ki bu hoşuma gidiyor. Adriana olduğu için değil. Yurt dışında her hangi bir yabancı birinin sound olarak yakın hissetmesi ve sevmesi, müziğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu ben de bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman, niye daha önce almadın diye.\" \'İNTERNET ZENGİNİ OLDUM\' Bir internet sitesinde daha önce giydiği kıyafetlerini satışa çıkardığını belirten, Gülşen, \"Oranın zengini oldum ben bayağı\" dedikten sonra şöyle konuştu: \"Gerçekten inanılmaz derecede talep var. Kısa sürede 100 milyar liralık satış yaptım. Bunun da belirli bir bölümünü ihtiyacı olan küçük kızlara yardım amaçlı kullanmak istiyorum. Çünkü bunu duyup da etkilenecek ve aynı şekilde yapmak isteyecek insanlar olabilir. Bence herkes elinden gelen her şeyi çocuklar adına ve özellikle küçük kızlar adına yapabilirse ne mutlu bize. Bu sitedeki satışlar tamamen kişisel. Ama diğer kısmı benim kendi içimden gelerek yapmak istediğim bir şey.O yüzden belirtmek istedim zaten. Oradaki satış amacı böyle bir şey olsaydı bunun çok altını çizip belirtme gereği duymazdım ama ben bunu böyle kullanmak ve değerlendirmek istediğim için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çıkıp diyecekler ki, \'İlla ki bu yardımı yapabilmek için bu kıyafetleri satması mı gerekiyor\'. Yani her yaptığımı da anlatacak değilim. Sadece o konuyu başka yöne çevirdiğim için bu yüzden belirtmek istedim.\" Daha sonra sahneye çıkan Gülşen, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülşen, \'Dan Dan\' ve \'\'Yatcaz Kalkcaz Ordayım\' gibi sevilen şarkılarını söyledi. Gülşen’e 2 si kadın 4 dansçı eşlik etti. Sahneye özel orkestrası ve beyaz mini bir kıyafeti ile çıkan sanatçı hareketli şarkıları ve dans şovları ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.