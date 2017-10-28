T24 LogoT24 Logo
Sağlık

(Görüntülü Haber) Şehit annesinden kuşu kurtarmak isterken ellerinden olan çoban Ramazan'a ziyaret

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ANKARA'da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşın

28 Ekim 2017 18:28

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ANKARA\'da 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce ağlamaya başlayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Seni duyunca çok üzüldüm. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Çoban Ramazan Taşdemir, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hiç düşünmeden direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

Taşdemir, bu olaydan 15 gün sonra 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00\'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir\'in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı. 5 çocuk annesi Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi. DHA\'nın haberi üzerine yurt içi ve dışından birçok kişi ve dernek baba Mehmet Taşdemir\'i arayarak yardım etmek istedi. Baba Taşdemir ise \"Oğlumun kesilen ellerini aratmayacak protez kol yapılırsa dünyalar bizim olur\" dedi. Kurtarmak istediği kuş için ömür boyu sakat kalan çoban Ramazan Taşdemir de, aynı şey olsa yine hiç düşünmeden yapacağını söyledi. 

Darbe girişimi sırasında Ankara\'da şehit düşen Erzurumlu özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun eşi Nilgün Azizoğlu ile birlikte çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce gözyaşlarını tutamayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Duyunca çok üzüldüm. Tedavin için ne gerekiyorsa benim de katkım olsun. Buna da şükretmek gerek. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Azizoğlu ve Ellik, doktordan Taşdemir\'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHA ANKARA TemmuzMurat EllikZüleyha EllikRamazan TaşdemirSeniKeşkeEkim PazartesiGünbuldu KöyüHiçTaşdemirDirektenYaklaşıkTEDAŞAmbulanslaAğrı Devlet HastanesiErzurum Bölge EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24