(Görüntülü Haber) Sait Faik 'Benden Hikayesi'nde kendini anlattı

İlknur SARGUT, Gül KABA, Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık\'ın hayatı belgesel oldu. Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Barış\'ın üstlendiği \'Benden Hikayesi\'nde Sait Faik kendi hikayeleriyle izleyiciyle buluşacak. Belgeselin ilk gösterimi usta yazarın ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs\'ta Baba Sahne\'de gerçekleşecek. Kültür Bakanlığı\'nın destekleriyle 2017 Temmuz ayında çekimlerine başlanan \'Benden Hikayesi\'nin görüntü yönetmenliğini Hikmet Merdan yaparken usta yazar Sait Faik\'i genç oyuncu Mert Er canlandırdı. Belgeselde Sait Faik\'in hayatı hikayelerinden pasajlarla izleyiciye aktarıldı. Senaryoyu 2013 yılında kaleme aldığını söyleyen senarist ve yönetmen Barış, \"\'Benden Hikayesi\' Sait Faik’in hikayeleriyle bize kendini anlattığı bir belgesel. Benden Hikayesi’ni 2013\'te yazmaya başladım. Sinema fiziksel şartlarla yapıldığı için bir süre destek aradım. Kültür Bakanlığı’ndan desteği aldıktan sonra çekimlere 2017\'nin temmuz ayında başladım. Şu an belgesel kurgu aşamasında, yakın zamanda bitmiş olacak\" dedi. \"SAİT FAİK EDEBİYAT KONUŞMAKTAN ZEVK ALMIYOR\" Belgeselde Sait Faik\'in hayatında ve hikayelerinde önemli bir yeri olan kişiler anılarıyla usta ismi anlattı. Yazarı sinematografi öğeleriyle ona yakışır bir biçimde anlatmak için yola çıktıklarını belirten Barış, şunları söyledi: \"Sait Faik, edebiyatı ve sanatı farklı gören bir insan. Edebiyatı, edebiyat yapmak için ya da edebiyatçı olmak için yapılmayacağını düşünüyor. Edebiyat eleştirmenleriyle vakit geçirmekten, edebiyat konuşmaktan çok fazla zevk almıyor. Biz de belgeselde Sait Faik’in öykülerinde yer alabilecek, sıradan insanlara yer verdik. Sait Faik’in duygu durumlarını etkilediği insanlarla görüştük.\" \"Burgazada’daki bakkalıyla röportaj yaptık. Ara Güler’le konuşma şansımız oldu. Ara ağabey bize, Sait Faik’in kitap kapaklarında yer alan o meşhur fotoğrafının hikayesini anlattı. Sait Faik’in ilk öyküsü İpekli Mendil\'i yazdığı Bursa Erkek Lisesi’nin şu an ki edebiyat öğretmeniyle görüştük. Çocukluğu Vefa’da geçen Sait Faik’in yine çocukluğu orada geçen başka bir arkadaştan dinledik. Röportajlar dışında Sait Faik canlandırmalarla, kendi öyküleri eşliğinde bize kendi hayatını anlattı.\" \"ONU ÇOK ERKEN YAŞLARDA TANIDIM\" Sait Faik\'in kendisinin edebiyata ve sinemaya yönelmesinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Barış, \"Yazarın eserlerini çok erken yaşlarda tanıdım ve okuduktan sonra da edebiyatı sıradan insanlar eşliğinde, halka indirerek işlemesi ve gerçekten hepimizin ortak noktalarını yakalayabilmesi, bunlar üzerinden anlatım kurabilmesi beni çok etkilemişti. Ben de ondan aldığım bu enerjiyle yaşama izler bırakabilmek, değer katabilme noktasında böyle bir belgesele imza attım\" dedi. \"BURGAZADA’DA ÇOCUKLUĞUNU BULUYOR\" Sait Faik\'in aslında çocukluk dönemini çok özlediğini ve Burgazada\'da bunu bulduğunu dile getiren Barış, \"Yazarın en büyük özlemi çocukluk dönemi. Yani çocukluğun vermiş olduğu o saf mutluluk, özgürlük hallerini yaşamda arıyor. Burgazada’da Sait Faik bunu buluyor aslında. Bu yüzden Burgazada’yla özdeşleşebilecek bir yaşamı, bir edebi kişiliği olabiliyor. Sait Faik, çocukluğunun geçtiği Adapazarı’nı da bir ada olarak görüyor. Çünkü Adapazarılılar da kendine \'adalı\' der\" diye konuştu. \"İLK GÖSTERİM 11 MAYIS\'TA BABA SAHNE\'DE\" Belgeseli çeken ekip arkadaşları ve gösterimine ilişkin de bilgi veren Barış, şöyle dedi: \"8 kişilik bir ekiple çekimlere Bursa’da başladık. Onun dışında doğduğu yer Adapazarı’nda çekimler oldu, daha sonra İstanbul’a geldik. Türk edebiyatının büyük ustalarından ve öykücülerinden Sait Faik’in İstanbul ile çok bütünleşmiş bir yaşamı var. Burgazada’yla birlikte çekimlerimizi sonlandırdık. Benden Hikayesi’nin kurgusu şu an bitmek üzere. Hedefimiz şu an İstanbul Film Festivali’nde filmimizin gösterilmesi. Sait Faik’in ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs\'ta Kadıköy’deki Baba Sahne’de anma töreni yapacak ve aynı zamanda Şevket Çoruh’un katkılarıyla belgeselin ilk gösterimini yapacağız.\"