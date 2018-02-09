(Görüntülü Haber) Sahnedeki yeteneklerini tuvallere aktardılar

Merve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- SAHNELERİN tanınmış oyuncu, yönetmen ve sahne tasarımcıları yaptıkları resimlerle \"Sahnelerden Tuvale\" isimli sergide bir araya geldi. Ressam Mehmet Özen ile tiyatro sanatçısı ve yönetmen Murat Ozan\'ın küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Aralarında oyuncu Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner, Savaş Özdemir gibi isimlerin olduğu 12 ünlü, farklı sanat dallarındaki yeteneklerini görücüye çıkardı. Açılışta ayrıca küratörlerden Mehmet Özen canlı müzik eşliğinde bir performans sergileyerek resimle müziği yan yana getirdi. \"SANATTAN HİÇBİR ZAMAN KOPMAYIN\" Seyircilerin kendilerini daha çok ekranlardan tanıdığını başka yönlerini çok fazla bilmediklerini söyleyen oyuncu Selahattin Taşdöğen, bu serginin farklı yönlerini gösterme adına bir vesile olduğunu dile getirdi. Çocukluğundan bu yana resim yaptığını ve resimle olan bağını hiç koparmadığını belirten Taşdöğen, herkesin anlayabileceği tarzda, gerçekçi resimler yapmayı sevdiğini söyledi. Oynadığı tiyatro oyunlarında dekorları ve kostümleri kendisinin tasarladığını ifade eden Taşdöğen, bu yolda ilerleyecek olan gençlere, \"Sanatın hangi dalı olursa olsun sanattan hiçbir zaman kopmasınlar. Devamlı kendilerini geliştirsinler, imkân bulabilirlerse yurtdışına gidip oradaki eserleri de görsünler\" tavsiyesinde bulundu. \"OYUNCU OLMASAM RESSAM OLURDUM\" Çocukluğundan bu yana resimle iç içe olduğunu söyleyen oyuncu Savaş Özdemir oyunculuğa karar vermeden önce ressam olmayı planladığını belirtti. Oyunculuğa başladıktan sonra da resimden kopmadığını ve evindeki atölyesinde sürekli eserler ürettiğini dile getiren Özdemir, \"Üniversiteli arkadaşlarıma tavsiyem şudur ki; insanların onların hakkında ne düşündükleri ya da onlara ne kadar değer verdikleriyle çok fazla ilgilenmesinler. Asıl önemli olan kendilerine ne kadar değer verdikleri ve saygı duyduklarıdır. Onları mesleklerinde başarılı kılacak felsefe bence budur\" dedi. \"TUVALE, BOYAYA DOKUNMADAN SAHNEYE ÇIKMADAN BU İŞ OLMAZ\" Uzun yıllardır resimle iç içe olduğunu dile getiren oyuncu Gafur Uzuner\'in sergide 4 eseri var. Genellikle doğa resimler yapmayı sevdiğini söyleyen Uzuner son zamanlarda kent resimler yapmaya da başladığını belirtti. Eğitimin bu yol için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Uzuner, \"Ancak öğrencilerin tercih edecekleri sanat dalı ile ilgili mutlaka aktif çalışmalar da yapmaları gerekir. Resim yapacaklarsa tuvale, boyaya, fırçaya değmeleri, tiyatro yapacaklarsa sahneye çıkmaları gerekir. Bunun dışında mutlaka dünyayı da gözlemlesinler orada beğenecekleri ustalar olacaktır. SIRADA 8 MART DÜNYA KADINLAR SERGİSİ VAR Serginin küratörlerinden ressam ve Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen, \" Bu sergide sahnede gördüğümüz yüzlerin kendilerine ait dünyalarına şahit oluyoruz. Ben de bir ressam olarak burada kendi sahnemi yarattım ve müzisyen arkadaşlarımın eşliğinde \'Pullu\' adlı eseri ortaya koydum\" dedi. Sırada \'8 Mart Dünya Kadınlar Sergisi\' olduğunu belirten Özen, \"Orada güçlü kadın imgesinin açığa çıkmasını arzu ediyorum. Çünkü memleket olarak buna ihtiyacımız var. Kadınların şiddete uğramış, hüzünlü görüntüsünün dışında güçlü yanlarını gösterme gibi bir gayretim var. Bu sergi kapsamında 20\'ye yakın kadın sanatçımızı burada ağırlayacağız\" diye konuştu. Serginin bir diğer küratörü şehir tiyatroları sanatçısı Murat Ozan ise, \"Sahnedeki insanların başka branşlarda neler yaptıklarını araştırıp onları bir araya getirme gayesindeydik. Onlardan 12 kişiyi buraya davet ettik, kendileri de mutlu oldu. Burada her yaştan sanatçı var. Üniversitedeki gençlerin perspektifini ve sanatsal bakışlarını zenginleştirmek için bugün onlarla bu eserleri buluşturduk\" ifadelerinde bulundu.