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(Görüntülü Haber) RÜZGAR ERKOÇLAR İLE TUĞBA BEYAZOĞLU EVLENİYOR

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)  CİNSİYET değiştirme ameliyatı ile gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, bugün Tuğba Beyazoğlu ile evlenecek

27 Eylül 2017 21:50

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) 

CİNSİYET değiştirme ameliyatı ile gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, bugün Tuğba Beyazoğlu ile evlenecek. Erkoçlar, düğün öncesi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıyer Bahçeköy\'deki Qubbe Bahçe adlı mekanda bu akşam gerçekleştirilecek törenle Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girecek olan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından düğün öncesi görüntülerini paylaştı. Gelin arabasında, “Kızı almaya gidiyoruzö dediği görüntüyü Instagram hesabından paylaşan Erkoçlar, daha sonra “Kızı aldık geliyoruzö dediği videoyu yayınladı. Rüzgar Erkoçlar daha sonra tıraş olurken çektiği bir videoyu paylaştı.

Çiftin düğün töreni bu akşam Sarıyer Bahçeköy\'deki Qubbe Bahçe\'de yapılacak.

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