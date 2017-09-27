(Görüntülü Haber) Rüyasında gördüğü böbrek nakli gerçek oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 7 yıldan bu yana böbrek yetmezliği çeken 45 yasındaki Halil Özcan\'ın 15 gün önce gördüğü rüyası gerçek oldu. Özcan\'a, Bursa\'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan Mesut Çiğdem\'den alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Özcan, \"Artık dilediğim gibi su içebiliyorum, günlük hayatımı rahatça sürdürebiliyorum\" dedi. Çan\'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Halil Özcan, 10 yıldır çektiği yüksek tansiyon sorununa bağlı olarak böbrek yetmezliği rahatsızlığına yakalandı. 7 yıl boyunca Çanakkale ve çevre illerde neredeyse gitmedik hastene bırakmayan Özcan\'a doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 2 aydan bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde diyalize giren Özcan, kendisi gibi 4 hastayla birlikte böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Özcan, 15 gün önce, bağış organ bekleyen 4 hastaya ve hastane personeline, rüyasında kendisine nakil yapıldığını gördüğünü anlattı. Özcan\'ın bu rüyası, 6 gün önce Bursa Çekirge Devlet Hastanesi\'nden gelen haberle gerçek oldu. Beyin kanaması teşnhisi ile tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi\'nde geçen 21 Eylül\'de beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 52 yaşındaki Mesut Çiğdem\'in böbreğinin, Özcan ile uyumlu olduğu belirlendi. Çiğdem\'in sol böbreği, aynı gün akşam Özcan\'a nakledildi. \"RAHATÇA SU İÇİP, GÜNLÜK YAŞAMIMI SÜRDÜRÜYORUM\" Nakil ardından sağlığına kavuşan Özcan, \"Böbrek nakli olacağımı 15 gün önce rüyamda görmüştüm. Bu içime doğmuştu. Böbrek nakli için çağrıldığımda büyük sevinç yaşadım. Nakil başarılı geçti. Artık dilediğim gibi su içebiliyorum, günlük hayatımı rahatça sürdürebiliyorum. Sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktoruma ve tüm organ nakli merkezi ekibine teşekkür ediyorum\" dedi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Halil Özcan\'ın uzun yıllardır tansiyon hastalığıyla mücadele ettiğine dikkat çekip, şöyle dedi: \"Tansiyon ve şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı zaman vücuda hasar verir. Özellikle tansiyon tehlikeli bir hastalıktır. Kontrol edilmediği zaman göz, kalp ve böbrek gibi birçok organa hasar vermektedir. Maalesef Halil Bey de tansiyon hastalığı düzenli olarak kontrol altına alınamadığı için 10 yıl sonunda böbreklerde yetmezlik ortaya çıkmış. 7 yıldır diyalize giriyordu. Bundan iki ay önce merkezimize kayıt oldu. 21 Eylül akşamı Bursa\'dan bir hastada beyin ölümü gerçekleşmesi ve yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine Sağlık Bakanlığı\'ndan bize bir liste geldi. O liste doğrultusunda Halil Bey\'e ulaştık. Halil Bey de garip bir tesadüftür ki, biz kendisine çağrı ulaştırmadan iki hafta öncesinde rüyasında böbrek nakli olacağını görmüş. O gün bize geldiğinde de kendisi söylemişti. \'İçimde bir his var. 4 hasta daha var ama bu böbrek bana çıkacak. İçimde bir mutluluk ve coşku var\' dedi. Hakikaten de içine doğmuş olduğu gibi, yapılan testlerde yüzde 100 uyum Halil Bey\'de çıktı. O gece böbrek naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.\"