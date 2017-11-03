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Bilim / Teknoloji

(Görüntülü Haber) Rize'de üniversite öğrencileri elektromobil araç üretti

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yüksek verimliliğe sahip elektromobil araç üretti

03 Kasım 2017 19:54

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yüksek verimliliğe sahip elektromobil araç üretti. RTEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Akademisyen Doç. Dr. Ersen Beyatlı öncülüğünde ve RTEÜ, TÜBİTAK, Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize Valiliği, Çaykur, Kale Marketleri, Riport, DowAksa ve ARG3’ün katkılarıyla ürettikleri yüksek verimliliğe sahip elektromobili tanıttı. Mühendislik Fakültesi öğrencileri Berkan Emre İnce, Bünyamin Mete, İbrahim Buldu, Emrah Kapukaya, Raşit Aladağ, Furkan Sarı, Ayetullah Boztaş, Abdullah Bozkurt ve Aydan Burcu Başer\'den oluşan \'Atmaca\' adlı ekibin, Nisan ayında üretim çalışmalarına başladıkları yüksek verimliliğe sahip elektromobil, 4 ay içerisinde tamamladı. ATMACA EKİBİ RAKİPLERİNİ GECTİ Üretimi tamamlanan elektromobil, TÜBİTAK tarafından Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen uluslararası Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda da yer aldı. Yarışlarda üniversiteyi temsil eden \'Atmaca\' ekibi ürettiği elektromobil aracıyla da dereceye girdi. Kocaeli Körfez Pisti’ndeki 30 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışmada, 100 kilometrede 1.4 lira değerinde yakıt tüketimine sahip \'Atmaca Elektromobil\' yarışı birçok rakibin önünde tamamlamayı başardı. VALİ BEKTAŞ İNCELEDİ Rize Valisi Erdoğan Bektaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve birçok akademisyen yarışmada başarı elde eden \'Atmaca\' ekibinin ürettiği elektromobil aracı inceledi, öğretim üyeleri ile öğrencilerden bilgi aldı. Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi edinen Vali Bektaş öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

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