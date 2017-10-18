(Görüntülü Haber) Reyhanlı’da Suriyeli yetim çocuklar için okul açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşu\'nun (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın işbirliği ile Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi\'ndeki yetim kız çocukları için ilkokul ve ortaokul açıldı. Törene Pakistan Khubaib Foundation Kurumu Başkanı Nedim Ahmet Han ve beraberindekiler ile öğrenciler katıldı. Khubaib Foundation, Pakistan\'ın sponsorluğunda açılan Şam-Pakistan İlkokul ve Ortaokulu\'ndaki 33 derslikte, 500 Suriyeli yetim kız çocuğu eğitim öğretim görecek. İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, törendeki konuşmasında, 7 yıl süren iç savaş nedeniyle vakıf olarak yaptıkları yardımlardan söz etti. Suriyelilerin geleceği için de ellerinden geleni tüm çalışmayı yaptıklarını anlatan Oruç, \"Reyhanlı İlçesi\'ne yaptığımız yaşam merkezinde Suriye\'nin geleceği için çocukların hazırlanmasına vesile oluyoruz. Bu çalışmalar sadece İHH tarafından yapılmadı. Körfez ülkelerinden ve dünyanın dört bir tarafından çeşitli kurum, kuruluşlar ve kişilerin verdikleri desteklerle ortak bir çalışmayla gerçekleşti\" dedi. Reyhanlı\'daki Çocuk Yaşam Merkezi\'ne eğitimden oyun alanlarına kadar birçok çalışmanın yapıldığından söz eden Oruç, çocukların çok iyi şekilde yetişmelerinin sağlanacağını ve Suriye\'ye barış geldiğinde ülkelerine iyi bir donanımla döneceklerini söyledi. Konuşmanın ardından Pakistanlı heyet, okulu gezerek bilgi aldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.