T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Ressam Marchuk: İnsanların resimlerimin önünde ağladıklarını gördüm

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü Ukraynalı ressam, Ivan Marchuk'un (82), İzmir'deki Folkart Gallery'de sergilenen resimleri, sanatseverlerden tam not aldı

11 Mart 2018 15:39

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü Ukraynalı ressam, Ivan Marchuk\'un (82), İzmir\'deki Folkart Gallery\'de sergilenen resimleri, sanatseverlerden tam not aldı. İzmir\'de büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marchuk, \"Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum\" dedi. Yaşayan en büyük 100 dahi arasında gösterilen ressam Ivan Marchuk\'un \'dünyamın sesi\' dediği gençlik çalışmalarıyla, \'ruhumun sesi\' dediği olgunluk dönemi çalışmalarının aralarında bulunduğu 65 eserini kapsayan \'Düşsel Detaylar\' sergisi, İzmir\'deki Folkart Gallery\'de açıldı. Ukrayna Büyükelçiliği\'nin işbirliğinde, Fahri Özdemir\'in proje direktörlüğü ve Coşar Kulaksız\'ın küratörlüğünü yaptığı sergi 20 Mayıs\'a kadar gezilebiecek. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir de albüm hazırlandı. İzmir\'de büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Marchuk, kendisini önemli hissettiğini söyleyerek, \"İzmir\'in çok kendine has bir dokusu olduğunu gördüm. İnsanlar nazik ve bana karşı çok sıcak davrandı. Burada bana ve sanatıma gösterilen ilgiden çok memnunum\" dedi. Sanatın, yaşamında büyük bir payı olduğunu vurgulayan Marchuk, \"Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Böylesi etkiye sahip olan bir şey nasıl yaşamınızda önem sahibi olmaz ki\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA DÜNYACAUkraynalıIvan MarchukFolkart GalleryMarchukSanatınYaşayanDetaylarUkrayna BüyükelçiliğiFahriCoşar KulaksızMayısSergiTürkçeUkraynacaBuradaBöylesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24