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Politika

(Görüntülü Haber) Putin, Ankara'ya geldi

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15

03 Nisan 2018 19:10

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00\'te Ankara\'ya geldi. Moskova’dan 8 bakanla Türkiye’ye gelen Putin’i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı. Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi\'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket etti.

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