(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Canan Karatay: En sağlıklı et pastırmadır

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kayseri\'de katıldığı Kitap Fuarı\'nda, \"En sağlıklı et pastırmadır. Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman çok önemlidir. Pastırma çiğ olarak bol tüketilebilir\" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı\'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, sevenleri ile buluştu. Hastalıkların temelinde yanlış beslenme ve yaşam biçiminin bozulması olduğunu belirten Prof.Dr. Karatay, her türlü kanser, şeker hastalığı, tansiyon, alzheimer, depresyon, unutkanlık ve bağışıklık sisteminin çökmesi gibi hastalıkların temelinde yanlış beslenme olduğunu söyledi. Prof.Dr. Karatay, \"Yanlış beslenme sonucu vücudumuzda çıkan bir reaksiyonlar ortaya çıktı. Mineraller meyvelerden ve topraktan yok olduğu zaman hastalıklar artıyor. Çünkü bizim vücudumuzu gençleştiren, güçlendiren ve mikroplarla savaşımızı sağlayan hücrelerimizde hiçbir canlanma olmuyor\" dedi. \"2 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ŞEKER VERDİĞİNİZ ZAMAN KALP HASTASI OLUYOR\" Prof. Dr. Canan Karatay, kalp hastalığının 31 yıl içinde yüzde 400, kronik bronşitin yüzde 800, astım hastalığı yüzde 4 bin arttığını belirtirken, \"Amerikan Kalp Derneği 2 yaşına kadar olan çocuklara şeker verilmeyeceğini söylüyor. 2 yaşından küçük çocuklara şeker verdiğiniz zaman ileride kalp hastası oluyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de şekere karşı çok büyük savaş açtı. Yediğimiz, içtiğimiz bütün şekerler kan şekerimizi yükseltiyor. Bu yükselirken vücudumuzun her hücresi için toksit olduğunu gördük. Vücudumuz sizden, benden akıllıdır. Organizma kendini korur. \'O ilacı aldığımda hastalanmayacağım\' demek hikaye. İlaçlar bizi hiçbir hastalıktan korumaz. Vücuda fırsat verirsek o kendini korur\" diye konuştu. \"PASTIRMA ÇİĞ OLARAK BOL BOL TÜKETİLEBİLİR\" Et konusuna değinen Prof.Dr. Karatay, \"En sağlıklı et pastırmadır. Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman çok önemlidir. Tabi katkı maddesi olmayacak. Pastırma çiğ olarak bol bol tüketilebilir. Tabi Kayseri deyince mantı da aklımıza gelir. Eğer göbekliyseniz ve karaciğeriniz yağlıysa mantı olmaz\" dedi. MEYVE SUYU UYARISI İzleyicilere meyve sularını içmeme önerisinde bulunan Prof.Dr. Karatay, şöyle konuştu: \"Bildiğiniz gibi ilk meyve suyu fabrikaları Kayseri\'de üretime geçmişti. Meyve suları artık çok değişti. Vücuda sıvı şeker olarak giriyor. Bilhassa çocukların alkolüdür. Karaciğeri yağlandırıyor. Erkeklerin memelerinin büyümesi, karaciğerin yağlanması ve buna 12-13 yaşında başlaması 35-40 yaşlarında kalp krizine sebep verebilir. Yasaklanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mısır şurubu içerek şekeri beyaz şekerden 7 kat daha fazla zehirlidir. Eskiden bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Şimdi fruktoz, ekmek göbeği deniyor. Göbekte yangın başladığı zaman bütün hastalıkların temeli atılmış oluyor. Doğal olan her şey bu yangını söndürüyor. Meyve suyu yerine ayran ve saf zeytinyağı var.\"