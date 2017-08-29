(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Elmacıoğlu:Pirinç ve bulguru kavurmadan pişirin

Gül KABA,Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)- Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu,Türkiye\'de beslenme eğitimine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, B grubu vitamini içeren pirinç ve bulgurun kavrulmadan pişirmesi gerektiğini söyledi. Kavurma işleminin tahıldaki bütün B grubu vitaminlerini tahrip ettiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Pirinç ve bulgur kavurunca lezzetli olabilir ama sağlık bozucu hale geliyor\" dedi. İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, pirinç ve bulgurun kavrularak pişirilmesinin yanlış olduğunu bildirerek sağlıklı pişirme teknikleri üzerine açıklama yaptı. Türkiye\'de beslenme eğitimine ve doğru pişirme tekniklerinin öğretilmesine ihtiyaç olduğunu aktaran Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Eskiden beslenme \'karın doyurmak\' olarak algılanırdı, günümüzde bu algı tamamen bitti. Beslenmek, sizin yaşam kalitenizi artırmak, daha az hastalanmak, daha zeki çocuklara sahip olmak, daha çok bilgi üretip depolayabilmek, yeni projelerde yer almak algılarını taşıyor\" diye konuştu. \"KAVURMA İŞLEMİ B GRUBU VİTAMİNLERİ TAHRİP EDİYOR\" Bulgur veya pirincin halk arasında uygulanan pişirme tekniğinin yanlış olduğu dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Pirinci veya bulguru önce kuru ısıda kavuruyorsunuz, ondan sonra suyunu koyarak kendi tekniğinize göre pişirip tüketime hazır hale getiriyorsunuz. Ama pirinç ve bulgurun kavrulmadan pişirilmesi gerekiyor. Kavurma işlemi tahıl grubundaki bütün B grubu vitaminlerini tahrip ediyor. Veya erişteyi evinizde hazırlıyorsunuz ama makarnayı haşlayıp suyunu attığınızda bütün B grubu vitamini suya attığınız için o makarnadan sadece enerji alarak karnınızı doyuyorsunuz, fazlaca da besin öğesi almıyorsunuz\" ifadelerini kullandı. Bulgurun dünyada popülaritesinin çok yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Fakat bulgur Anadolu\'nun 2 bin yıllık geleneği siz bulguru kuru ısıda yağla uzun süre kavurduğunuzda daha lezzetli olduğunu ifade edebilirsiniz ama sağlık bozucu hale getirdiğiniz yansınamaz\" diyor. \"ALAMADIĞINIZ VİTAMİNİN EKSİKLİĞİNİ İLERİDE HİSSEDECEKSİNİZ\" B grubu vitaminlerinin kas ve sinir sistemi için gerekliliği üzerinde duran Prof. Dr. Elmacıoğlu, Her vitaminin bir özelliği vardır. Suda eriyen vitaminler ve yağda çözülen vitaminler var. B grubu vitaminler suda eriyen organizmanın çok rahatlıkla absorbe ettiği vitaminler. Kas sinir sistemi ve bütün enerji fonksiyonları için gerekli bir vitamin. Bulguru veya pirinci kavurduğunuz zaman vitamine zarar veriyorsunuz. Zarar verdiğiniz vitamini organizmaya alamıyorsunuz. Alamadığınız vitaminin eksikliğini ise daha sonraki yaşamınızda mutlaka hissedeceksiniz\" açıklamalarında bulundu. PİRİNÇ VE BULGURU BÖYLE PİŞİRİN Pirinç ve bulgurun nasıl pişirilmesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Örneğin pirinci ve bulguru kendi ölçüsünün 1 buçuk katı kadar kaynamış suyun içine atarak pişirmek lazım veya makarnayı hiç bir koşulda süzmeden suyunu çektirerek tüketmek daha sağlıklı olacaktır\" diyerek sözlerini tamamladı.