(Görüntülü Haber) Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

EDİRNE, (DHA)- KANAL D ekranlarında yeniden başlayan Popstar 2018\'in ilk haftasını birinci bitiren Edirneli Salih Zülüfoğlu, en büyük hayalinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu söyledi. Kanal D\'de yeniden ekrana gelen Popstar 2018\'in ilk yarışmasında söylediği \'Devlerin Aşkı\' isimli şarkıyla hafta birincisi olan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Evli ve 10 aylık bir erkek çocuk babası Zülüfoğlu, 13-14 yaşından beri müzik piyasasının içinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda keman çaldığını belirten Zülüfoğlu, \"Konservatuvarı bitiremedim. Eğitim hayatım iyi değildi. Tembel biriydim okulda. Okumayı sevmiyordum. Orta birinci sınıfı okumadım. Çalışmadığım için normal derslerden, keman dersimden değil, normal derslerden kaldım. Kemanda başarılıydım. Eğitim derslerinden kaldım\" dedi. Daha önce de farklı ses yarışmalarında kendini göstermeye çalıştığını dile getiren Salih Zülüfoğlu, \"Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum. Küçükken televizyonda bir şarkı çıkar hemen beynime, hafızama alırdım. Normalde gazinoda şarkı söylüyorum. Sesimle para kazanıyorum. Sesim ön palana çıktığından beri keman çalmayı bıraktım. Sesimi ön planda tutmak istedim. Verseler nota okurum. Ses Allah\'ın vergisi. Ben kendim gibi okuyorum ama notalara bakıldığında nota okumuşum gibi. Ben yarışmaya çıktığımda Bülent Ersoy notaları takip etti. Sonra sahneye fırlattı kağıtları\" diye konuştu. Hedefinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu belirten Zülüfoğlu, \"Popstar olmak şan okumak değil. Giyiminle, konuşmanla, insanlara hitabınla, insanların gözünde iyi biri olmakla pop star olunur. Sahne adabıyla. En büyük hedefim gerçek sanatçı olmak, güzel bir albüm yapmak, en güzel yerlerde, en güzel sanatçılarla çalışmak\" dedi.