(Görüntülü Haber) Pınar Aylin ilk kitabı 'Peri Masalı'nı imzaladı

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ şarkıcı Pınar Aylin, \"Peri Masalı kitabımın İstanbul\'da ilk imza günü, tabi ki çok keyifli ve heyecan verici. İlk tepkiler gayet güzel, \'hızlı bir başlangıç\' yorumu alıyorum. O kadar heyecan veriyor ve öylesine yenisine başlamanın içine itiyor ki insanı şimdiden ikinci roman için hazırlıklara başlamış bulunmaktayım\" dedi. Ünlü şarkıcı Pınar Aylin İstinyePark\'ta bulunan D&R mağazasında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı. Okurlarıyla bir araya gelen Aylin ilk kitabı \'Peri Masalı\'nı imzaladı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Aylin, \"Peri Masalı\'nın bu sefer İstanbul\'da imza günü tabi ki çok keyifli ve heyecan verici. Daha önce İzmir ve Alaçatı\'da oldu ama İstanbul\'da ilk imza günü. Gayet güzel, ilk kitap için \'hızlı bir başlangıç\' yorumu alıyorum. İşi bilenlerden de çok güzel yorumlar geldi. O ayrı bir mutluluk verdi bana ayrı bir kariyer ve başlangıç benim için o kadar heyecan veriyor ve öylesine yenisine başlama içine itiyor ki insanı ben şimdi ikinci roman için hazırlıklara başlamış bulunmaktayım\" diye konuştu. \"OKUYUCU KİTAPTA AFRİKA\'DA GEÇEN TUTKULU BİR AŞK HİKAYESİ BULACAK\" Peri Masalı\'nın kitap içinde kitap olduğunu aktaran Aylin, \"Romanın içinde asıl kitap gizli, asıl kitap \'21\'. 21\'i ufacıkta olsa kapakta belli ettik ama okuyunca 21\'in ne olduğu anlaşılacak. Çünkü öz benden çıkanların birikimi diyorum ben 21\'e. O yüzden benim için çok kıymetli ve esas kitap, onu romanın içine kurguladık. Okuyucu bir aşk hikayesini okuyacak, çok tutkulu bir aşk hikayesi Afrika\'da geçiyor ve çok keyifli. İşte o 21\'i yazma hayaliyle o seyahate çıkmış Peri\'nin hikayesi bu. Fakat hem hayalini gerçekleştirmeye gidiyor hem de bir şeylerden kaçmaya ama yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor\" ifadelerini kullandı. İKİNCİ ROMANI HAKKINDA İPUÇLARI VERDİ Peri\'nin ikinci romanda da ana karakter olduğunu dile getiren Aylin, \"Peri, ikinci romanda da ana karakter yine başka bir coğrafyada ama bu sefer kendisi büyük bir aşk hikayesinin anlatıcısı olacak. O bir izin peşinden gidecek ve çok özel bir şey yakalayıp okuyucuya anlatacak\" dedi. \"BİR DAHA MÜZİK YAPMAYACAĞIM DEMİYORUM AMA ÖNCELİĞİM KİTABIM\" HİT 70\'ler albümündeki 12 hitle müziğe uzun soluklu bir ara verdiğini belirten Aylin, \"Uzun bir soluk olacak bu. Demek değildir ki yapmayacağım ama şimdilik öncelik kitabımda. Çeşme\'ye yerleşeli 4 sene oldu. Doğanın içinde 4 tane köpeğimiz, zeytin ağaçlarımız, eşimiz, dostumuz tabi ki ailemiz öyle bir tercih yaptık. Çok da doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. İstanbul artık sadece gezmek ve iş ile ilgili oldu benim için. Hiç dönmeyi düşünmüyorum\" diye konuştu.