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Politika

(Görüntülü Haber) Perinçek Sadece 'iktidarda kalma' hesabıyla yapılan ittifaklara karşıyız

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa 16'ncı Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı

24 Mart 2018 20:03

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa 16\'ncı Kitap Fuarı\'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Perinçek, bir soru üzerine İttifakları önemsiyoruz. Ama sadece \'iktidarda kalalım\' hesabıyla yapılan ittifakları kabul etmiyoruz dedi. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 16\'ncı Kitap Fuarı\'na gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, okurlarıyla buluştu. Okurlarına kitap imzalayan Perinçek, kitabın \'Tecrübe, toplumların hayatı, bilim\' demek olduğunu söyledi. Perinçek, Benim için kitap fuarları mutluluk kaynağıdır. Burası güzel bir fuar. Bursa Kitap Fuarı Türkiye\'nin en büyük fuarlarından biridir. Son derece büyük ilgi var. O da bize büyük sevinç veriyor diye konuştu. \'İTTİFAK GÜZELDİR\' Bir soru üzerine Türkiye\'de ittifakların olabileceğini aktaran Perinçek, Türkiye\'de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür Fakat niçin ittifak Türkiye\'de yüzde 51 bir amaç oldu. İttifak yapılırken Türkiye, Türk Milleti, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, tüccarı hesaba katılmıyor; sadece \'İktidarda kalalım\' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz. Vatan Partisi olarak, Türkiye\'nin önündeki sorunların çözümü hesaba katılarak oluşturulacak ittifakı çok önemsiyoruz dedi. Perinçek, daha sonra fuar alanını dolduran kitap severlerle sohbet etti.

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