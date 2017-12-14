(Görüntülü Haber) Perfüzyonistler kalp ameliyatlarında hayati önem taşıyor

İSTANBUL, (DHA)- PERFÜZYONİSTLER, açık kalp ameliyatlarında hasta için hayati önem taşıyor. Ameliyat esnasında kalbi durdurup tekrar çalıştırdıklarını söyleyen Uzman Perfüzyonist Erhan Kiraz, \"Bir hastanın hayatı ellerimizde. Çok dikkatli olmamız gerekiyor\" dedi. İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Kalp Damar Cerrahisinde Perfüzyonun Önemi\' konulu konferansa Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden Op. Dr. Ali Aycan Kavala ve Uzman Perfüzyonist Erhan Kiraz katıldı. Perfüzyon Teknikerliği ve Perfüzon bölümü öğrencileriyle biraraya gelen Kavala ve Kiraz mesleki tecrübelerini gençlerle paylaştı. Perfüzyonistlerin açık kalp ameliyatlarında önemini anlatan Erhan Kiraz, \"Açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerler durdurulduğu için kalp akciğer makinesini perfüzyonistler kullanıyor. Açık kalp ameliyatı yapılabilmesi için bir hastanede kesinlikle perfüzyonist bulunması gerekiyor. Kalbi durdurup tekrardan çalıştırma işlevlerini gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla perfüzyonistlerin hayati önemi var\" dedi. \"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR\" Erhan Kiraz, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: \"Çok fazla kalp-damar cerrahisi merkezi olmadığı için yoğun şekilde perfüzyonist ihtiyacı yok. Şu an Türkiye’de 600 ila 800 arasında perfüzyonist var. Bunlara her yıl 100 kişi ekleniyor. Ameliyatta 2 perfüzyonistin bulunması gerekiyor. Lisans öğrencileri için çok önemli ve geleceği olan bir bölüm. Bu nedenle işimizi yaparken kesinlikle başka hiçbir şeye odaklanmamamız gerekiyor. Bir insanın hayatı bizim ellerimizde oluyor. Bunun için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Gençlerin çok çalışmaları gerekiyor.\" \"TIBBİ BİLGİYE SAHİP OLMALILAR\" Perfüzyonistlerin tıbbi bilgi açısından donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ali Aycan Kavala, \"Açık kalp ameliyatlarını onlar olmadan yapamıyoruz. Açık kalp ameliyatlarında kalbi durdurduğumuz zaman kan dolaşımını kalp akciğer makinesi aracılığıyla ve onların yardımıyla döndürebiliyoruz, kan dolaşımını sağlıyoruz. Perfüzyonistlerin alt yapıları çok güçlü olmak zorunda çünkü sadece makineyi çevirmiyorlar. Biz ameliyata konsantre olduğumuzda onlar da ameliyat süresince hastanın yandaş sorunlarıyla ilgileniyorlar. Sadece kalp akciğer makinesini çeviren kişi olarak değil bir sürü tıbbi bilgiye sahip donanımlı kişiler de olmaları lazım\" diye konuştu.