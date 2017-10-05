(Görüntülü Haber) Patara Antik Kenti'nde bazilika ortaya çıkarıldı

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'nde yürütülen kazı çalışmaları sonucu M.S. 5\'inci Yüzyıl\'a ait olduğu tahmin edilen bazilika ortaya çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında Patara Antik Kenti\'nde sürdürülen kazıların, son 4 yıllık bölümünde yeni bir bazilika (kilise) gün ışığına çıkarıldığını söyledi. Uzunluğu 61, genişliği 32 metre olan bazilikanın yalnız Patara değil, Doğu Anadolu Roması\'nın en büyük dinsel yapılarından biri olduğu tahmin ediliyor. Patara\'nın tek, erken Hıristiyanlık Likya\'sının en erken ve en büyüklerinden biri olduğu belirtilen bazilikanın, üç nefli (bölüm), haç planlı, transept (kilise alanını haç işareti biçiminde vurgulayan çapraz nef) tipinde olduğu kaydedildi. Apsisin (mimari öge) güneyinde trikonkhos (üç yapraklı yonca) planlı bir şapel (tapınak), kuzey yan nef üzerinde Ortaçağ\'dan bir şapel konumlandığı belirlendi. ÇEVRESİNDE 155 MEZAR BULUNDU Bazilikanın, şu anda ortaya çıkan kalıntılarından M.S. 5\'inci Yüzyıl\'a ait olduğu düşünülüyor. Yapıda oldukça fazla kullanılan Roma Dönemi\'ne ait devşirme malzemelerin altında daha erken döneme ait malzemeler bulunduğu değerlendiriliyor. Geç dönem şapelleriyle 12\'nci Yüzyıl\'a kadar kullanılan bazilikanın çevresinde 155 mezar ortaya çıkarıldı. \"LİKYA\'NIN BÜYÜK KİLİSELERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY\" Kazı başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık, 4 yıldan bu yana yaptıkları çalışma sonucunda Patara\'nın bazilikasını ortaya çıkardıklarını anlatırken şöyle dedi: \"Bazilika; 1200 metrekareyi geçen bir alana sahip. Likya\'nın büyük kiliselerinden biri olmaya aday. İçinde bulunulan bir kuyu nedeniyle, bir yüksek lisans öğrencimizin önerisi doğrultusunda bir ayazma kilisesi olma olasılığını da çok yüksek buluyoruz. Hemen önümüzdeki yıl, gerekli koruma ve konservasyon önlemlerinin alınması için de planlama ve proje çalışmalarına başlayacağız. En kısa zamanda inanç turizmine kazandırılması için çaba sarf ediyoruz.\"