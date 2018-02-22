(Görüntülü Haber) Özgür Özel: Şu ahlaksız teklif var ya bize ahlaksız teklif yapılıyor (3)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak kanun teklifini eleştirerek \"\'Hadi sen de ittifak kur\'. Şu ahlaksız teklif var ya bize ahlaksız teklif yapıyor. Bu baraj sorunu olmayan partiye diğer partileri mecbur bırakıyor. Bu ahlaksız teklife karşı bir teklifimiz var. Baraj tüm partiler için sıfır olsun\"dedi. \"BİZ HALKLA İTTİFAK KURARIZ, SARAY İTTİFAKINA KARŞIYIZ\" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti ve MHP\'nin ortak imzasıyla hazırlanan ittifak teklifinin Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel teklifin Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'a plaket gibi sunulduğunu belirterek şunları söyledi: \"Bizim sevk ettigimiz onlarca yüzlerce kanun teklifinden bir tanesi. Ama.ismail Bey dört düğmeyi birden iliklemiş. Artık hile ve hüle kalktı diyor. Sen hile ile mi geldin hule ile mi geldin. Her teklifi böyle alıyor musun? Bugün öğleden sonra 6 vekilimiz gelsin bakalım randevu alıp. Böyle tarafsızlık olur mu, kınıyor şikayet ediyoruz Yapılan iş ittifak değil iltihaktır. İki baraj sorunu olan partinin bir araya gelip ittifak ise adı baraj ittifakıdır. AKP\'nin 50 MHP\'nin 10\'u bulma çabası. Yaptıkları iş sorunu koy çözümü bul. Almanlar galipse galip mağlup ise mağlup sayılacaktık. İşte bu da AKP barajı geçince MHP\'de geçecek. Binali Bey gel sen de ittifaka diyordu. Hani biz gayrı milliydik. Binali Bey hadi oradan bu ittifak dediğin için şeyin içinde CHP\'nin kendi için gördüğü bir şey yok. Biz halkla ittifak kurarız, saray ittifakına karşıyız.\" \"BİZE AHLAKSIZ TEKLİF YAPIYOR\" Özgür Özel teklifte yer alan sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden belirlenmesine ilişkin maddeye yönelik şunları söyledi: \"Sandık kurulu başkanlarının tek tipleştirmesi var. Senin yan dairen 2 km ilerdeki okula gönderecekler. Eskiden sağdaki soldakini tanıyor şüpheli görürsek itiraz ediyorduk. Bu denetimi ortadan kaldırıyorlar. Boş daire denetimi kalkıyor o kadar kritik. 16 Nisan\'da YSK kanuna uymamıştı bunlar, kanunu YSK\'ya uyduruyor. Mühürsüz oylar da geçerli olacak İşlenmemiş suça af getirmez kanun bunlar işlenmemiş suça af getiriyor. Bu teklifin önerilmesi bile geçmişte işlenen suçların itirafıdır. AKP ile MHP\'nin birlikte seçimden haketmedikleri başarıyı çıkarmak için çabası. Buraya basarsan taşırırsan geçersiz ama, buraya basacaksan istediğin yere baş geç geçerli. Parsel bazında imar düzenlemesi yapıyorlar. Ama bir tek o arsaya izin var. Hadi sen de ittifak kur. Şu ahlaksız teklif var ya bize ahlaksız teklif yapıyor. Bu baraj sorunu olmayan partiye diğer partileri mecbur bırakıyor. Bu ahlaksız teklife karşı bir teklifimiz var. Baraj tüm partiler için sıfır olsun. Bunu yaparsanız isteyen MHP gibi abinin bisikletinin arkasına atlar geçer. Parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi teklifi 1 senedir Meclis\'te bekliyor.\" \"ANMASALAR BOŞ VE GEÇERSİZ OYLAR DA İTTİFAKA SAYILSIN DİYECEKLER\" Özgür Özel, ittifak oylarının hesaplanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: \"tanmasalar boş ve geçersiz oylar da ittifaka sayılsın diyecekler. 2 vekilli bir il düşünün. Birinci parti 10 bin ikinci parti 9 bin oy alsın. Bir de ittifak içindeki partilerden biri 5 bin diğeri 4 bin 500 . Birleşip 9500 öyle diğer vekilliği alacaklar. 9 bin oy alan partinin oyları gitti. Bu milli irade hırsızlığıdır. Siyasi yan kesici bunlar. 9 bin oy çöpe bunlardan biri 5 bin oyla vekil çıkartacak. İttifak içindeki partinin birine 2 oy diğerine 1 oy basılmış olsun. Geri kalan dambur dumbur her tarafa basılsın. Diğer tarafta başka bir parti 9 bin 999 oy alsın. O boşluğa vurulan oylar 10 bin ise, 2 oyla 9 bin 999 oyu geçme ihtimaliniz var. Eskiden il barajları vardı. Bu yapılan ondan da ileride olan bir mühendislik denemesi. MHP 16 vekil çıkarabiliyor devam etsin Önce dağılalım kepçede kalanı MHP\'ye dikelim gibi bir hesap da var.\"