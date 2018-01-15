(Görüntülü Haber) Osmaniye'de Hadise ve Murat Boz coşkusu

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Belediyesi tarafından yaptırılan Masal Park\'ın açılışı ve temel atma törenleri kapsamında organize edilen konserde sahneye çıkan pop şarkıcıları Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu. Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Masal Park\'ın bulunduğu alanda düzenlenen konseri yaklaşık 30 bin kişi izledi. Yaklaşık 2 saat süren ücretsiz konserde, sevilen şarkılarını seslendiren Hadise ve Murat Boz\'a eşlik eden Osmaniyeliler, gönüllerince eğlendi. İlgiden oldukça memnun kaldığını dile getiren Hadise, şöyle dedi Öncelikle sizlere helal olsun, bu soğuk ve yağmurlu havada ayakta duruyorsunuz. Muhteşemsiniz, maşallah sizlere. İnşallah üşümezsiniz, sizleri ısıtmak için elimden geleni yapacağım. Bugün çok özel bir gün, bu parkın açılışı beni çok mutlu etti. Ülkemizde daha fazla park açılsın, bu böyle bir başlangıç olsun ve daha fazla devam etsin istiyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Hayranlarını \'şampiyon\' ilan eden Hadise, \'Şampiyon\' adlı parçasını da izleyicilerine armağan etti. Ardından sahneye çıkan Murat Boz ise Osmaniye\'yi çok sevdiğini belirterek, en kısa zamanda kente tekrar gelmek için söz verdi. Osmaniyle Belediye Başkanı Kadir Kara, her iki sanatçıya da çeşitli hediyeler verdi. Başkan Kadir Kara, Osmaniye için önemli bugünde ülkemizin önemli iki sanatçısı aramızda yer aldılar. Onlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum dedi. Hediye takdiminin ardından Hadise ve Murat Boz düet yaptı.