(Görüntülü Haber) Orhan Veli Kanık Beykoz’da anıldı

İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ Belediyesi ünlü şair Orhan Veli Kanık’ı gerçekleştirdiği “Çay Simit Orhan Veli” söyleşisi ile andı. Ünlü şair Orhan Veli Kanık, aramızdan ayrılışının 67\'nci yılında, doğduğu Beykoz Yalıköy’deki evinin önünde anıldı. Oyuncu, şair ve televizyon sunucusu Ceyhun Yılmaz’ın eşliğinde gerçekleşen söyleşide Orhan Veli’nin en sevilen şiirleri okundu. Orhan Veli’nin sıkıntılarla geçen ömrünün ve şiir tutkusunun anlatıldığı programa katılan vatandaşlar da sahneye çıkarak Orhan Veli şiirleri okudu. Şairin çok sevdiği çay ve simitlerin dağıtıldığı söyleşi şiirseverlerin beğenisini topladı. Söyleşinin sunuculuğunu üstlenen Ceyhun Yılmaz,”Orhan Veli Kanık şuan da bulunduğumuz İshakağa yokuşundaki 9 numaralı evde 13 Nisan 1914’te dünyaya gelmiştir. 36 yıllık ömrüne iki dünya savaşı sığdırmış Orhan Veli’yi, Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla çevre esnaf halkı ve öğrencilerle andık, çok da mutlu olduk” ifadelerini kullandı. Beykozlu Dostlar Derneği Başkanı Serpil Kıral ise,”Eski Yalıköylüyüm. Her sene anma için buraya geliyoruz. Orhan Veli ile aynı mahallede olmak bizim için çok büyük bir şey” dedi.