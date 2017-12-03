(Görüntülü Haber) Ongun ve Alan, Mersin'de okuyucularıyla buluştu

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Kitap Fuarı\'nda düzenlenen imza gününde hayranları ile bir araya gelen yazar İpek Ongun ile \'Balyoz davası\' eski tutuklusu ve Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Engin Alan, yoğun ilgi ile karşılaştı. Yenişehir Fuar Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikte ilk olarak okurları ile bir araya gelen Ongun, özellikle gençlerin ilgisini gördü. Yazdığı kitaplarla adından söz ettiren ünlü yazarı yalnız bırakmayan genç okuyucular, kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruk oluşturdu. Kitaplarındaki karakterleri nasıl oluşturduğu hakkında okuyucularına bilgi veren Ongun, kitap okumanın önemine değinerek gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerden sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip olmaya çalışmalarını isteyen ünlü yazar, şöyle dedi: \"Kitaplar arasında olmak çok güzel, kitapsever insanlarla bir arada olmak çok daha güzel. Üçüncü kuşak okurlarım var. Anneleriyle geliyorlar. Bu ayrıca bir mutluluk benim için. Özellikle gençler, her zaman sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip olmaya çalışsınlar. Soru sormalı ve kendi mantıklarıyla karar vermelidirler. Çünkü ancak o zaman gerçek ve kendi kişiliklerini bulmuş olabilecekler\" dedi. Hatıra fotoğrafları çeken Ongun, sohbet ardından kitaplarını imzaladı. PAŞA DA İMZA GÜNÜNDE 24\'ncü dönem MHP Milletvekili olan Emekli Korgeneral Engin Alan da imza gününde okurlarının karşısına çıktı. \'Benim Adım Engin Alan Bölünmeye Çeyrek Kala\', \'Terör PKK\' isimli kitaplarını imzalayan Alan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Yazdığı yeni kitabı \'Bölünmeye Çeyrek Kala\' hakkında konuşan Alan, kitabında hapiste olduğu sürede ülkede ve bölgede olup bitenleri kendi bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştığını belirterek, \"Başta gençler olmak üzere insanların kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu yüzden çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu böyle devam eder. Topluma vermek istediğim mesaj açık ve net. Ülkenin, devletin, vatanın ve milletin bütünlüğü yolunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz\" diye konuştu.