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Eğitim

(Görüntülü Haber) Okulda 'Müdürünüzden memnun musunuz?' oylaması

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, Alparslan Ortaokulu Müdürü Kadir Murat Daye, öğrenciler arasında yapılan okul başkanlığı seçiminde kendisi için de sandık kurdurdu

31 Ekim 2017 20:01

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, Alparslan Ortaokulu Müdürü Kadir Murat Daye, öğrenciler arasında yapılan okul başkanlığı seçiminde kendisi için de sandık kurdurdu. Öğrencilere, \'Müdürünüzden memnun musunuz?\' diye sorulan sandıktan 351 \'evet\', \'61\' hayır oyu çıktı. Alparslan Ortaokulu\'nda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için okul başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimi 8\'inci sınıf öğrencisi Furkan Gülsever kazandı. Okul müdürü Daye, başkanlık seçimleri sırasında, bir sandık da kendisi için koydurarak, öğrencilere \'Müdürünüzden memnun musunuz?\' diye sordu. Öğretmen, öğrenci ve personelden oluşan toplam 412 kişinin oy kullandığı sandıktan 351 \'evet\', 61 \'hayır\' ve 7 geçersiz oy çıktı. Daye, asıl amacının öğrencilerin, eğitimleri için yapılan çalışmaları beğenip, beğenmediklerini görmek olduğunu söyledi. Çocukların bu sayede bir kişiyi değerlendirme olanağı bulduğunu, bunun da eğitimlerine katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Daye, şöyle konuştu: \"\'Evet\' çıkması bizi sevindirdi. Bundan sonra işimize daha da sıkı sarılacağız. Bir şeyler yapılınca, bunun karşılığını alıyorsunuz. Sonuçtan mutluyum. Kendine güvenen idareci arkadaşlar, bunu yapsınlar. Bundan korkulacak bir şey yok. Çocuklar, doğru değerlendirmeyi yapacaklardır. Nasıl ülkemizde siyasetçiler, seçimle büyük makamlara geliyorsa idareciler de bu şekilde kendilerini değerlendirebilir. Bu, veliler üzerinde de yapılabilir. Bu, motive eder ve herkes işine daha da sahip çıkar.” Öğrenciler ise okul müdürünü sandıkta değerlendirme imkanı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

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