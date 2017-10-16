(Görüntülü Haber) Oğuzhan Koç ve Ferman Akgül ilk kez Manisa'da

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) MANİSALILAR\'ın alıveriş ve eğlence merkezi Forum Magnesia, Forum Fashion Week kapsamında Oğuzhan Koç ve Ferman Akgül\'ü ağırladı. Forum Magnesia, cumartesi ve pazar günleri şarkıcıların hayranlarının akınına uğradı. Manisa Forum Magnesia, düzenlediği moda haftası etkinlikleri kapsamında iki sevilen sanatçının konserlerine evsahipliği yaptı. Hafta sonu iki ünlü sanatçıyı konuk eden Forum Magnesia\'da ilk gün şarkılarıyla gençlerin gönüllerine taht kuran Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç, öncesinde basın toplantısı düzenledi. Koç, 27 Ekim tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerini en yakın arkadaşlarından İbrahim Büyükak ile paylaştıkları \'Yol Arkadaşım\' filmiyle ilgili olarak, \"Benim için yeni bir şey. Heyecanla bekliyoruz. Çekimler çok heyecanlı geçti. Filmimiz 27 Ekim\'de vizyonda olacak. Tüm Manisalıları da bu filme bekliyoruz. Yaptığımız işe kefiliz. İlk defa bu kadar iddialı konuşuyorum. İnşallah izleyenler de beğeneceklerdir\" diye konuştu. Kariyerinde müzik, tiyatro ve sinema oyunculuğuna aynı önemi vererek devam edeceğini aktaran Koç, röportajını şu sözlerle tamamladı: \"Hayatımda hepsine aynı önemde öncelik vereceğim. İlla birini seçip, diğerini yapmamak gibi bir şey yok. Biz, Çok Güzel Hareketler Bunlar\'da hepsini bir arada yapabildik. Tiyatro ve skeç oynarken aynı anda şarkı söyleyebiliyordum. 3 Adam\'da buna çok uygun bir format. Buraya geldim, şarkı söyleyeceğim. 10 gün sonra filmimiz geliyor, yılbaşından sonra da \'3 Adam\' gelecek. Gücümüz yettiği kadar hepsine devam edeceğiz.\" Basın toplantısının ardından Oğuzhan Koç, Forum Magneisa\'da sahne alarak \"Aşinayız\", \"Küsme Aşka\", \"Ben Hala Rüyada\" ve \"Bulutlara Esir Olduk\" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonrası hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkıcı, ziyaretçilere imza dağıttı. MANGA FERMAN\'DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ Forum Magnesia Alışveriş Merkesi Fashion Week kapsamında hafta sonu ikinci gün, Türk Rock Müziği\'nin sevilen ismi Ferman Akgül\'ü ağırladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferman Akgül, hem yeni klibinin hem de Manga\'dan yeni albümün müjdesini verdi. Yeni albüm çalışmaları için önümüzdeki haftalarda stüdyoya gireceklerini söyleyen Akgül, \"Solo çalışmalarımın ilk turnesini bitirdim. \'Düş Sırtında\' adlı parça için klip çektik. İskender Paydaş\'ın da eşlik ettiği bir parça. Ondan sonra belki bir süre sonra üçüncü klibi çekerim. Ama asıl Manga\'nın çalışmaları başladı. Solo albümün yeni klibini verdiğim sıralarda ben stüdyoda olacağım. Yeni albüm mart gibi çıkacak. 3- 4 şarkılık ufak bir sürpriz yapacağız. Marttan sonra tekrar stüdyo çalışmalarına girerek eylül, ekim gibi yeni albümü çıkartacağız. Manga\'nın albümü için de Demir Demirkan ile anlaştık. Şu an kendisi ABD\'de, dönmesini bekliyoruz\" dedi. Ferman Akgül ayrıca oyunculuk ile ilgili de projelerinin de olduğunu söyledi. Basın toplantısının ardından Ferman Akgül, mini konser ile hayranlarıyla bir araya geldi. Türk Rock müziğinin sevilen yüzü Ferman Akgül, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıların ardından hayranlarından gelen soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi. Konser, Ferman Akgül\'ün imza günüyle sona erdi.