(Görüntülü Haber) Öğretmen, 'Sokakta Bilgi Okulu'nda dezavantajlı öğrencileri eğitiyor (2)

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'nin Havsa İlçesi\'nde 53 yaşındaki öğretmen Süleyman Ekiz, kiraladığı bir oda ve önünde oluşturduğu \'Sokakta Bilgi Okulu\'nda dezavantajı öğrencilere okullarında başarılı olmaları için 3 yıldır gönüllü olarak ders veriyor. Havsa İlçesi\'nde Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni olan 24 yıllık eğitimci Süleyman Ekiz, kendisini mahalledeki çocukların eğitimine adadı. Öğretmenliğe başladığı 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağının kopması sonucu yüzde 50 engelli olan öğretmen Ekiz, okula gitmeyerek devamsızlık yapan ve derslerinde başarısız olan 30 dezavantajlı çocuğa 3 yıldır gönüllü eğitim veriyor. Evinin alt katındaki bir odayı kendi kiralayan Süleyman Ekiz, okuldaki görevinin ardından bu odada çocuklara her gün ders veriyor, ayrıca günde 1 saat internet kullanmalarını sağlıyor. Ekiz, çocukların oyun oynadığı sokağa tahta koyup, \'Sokakta Bilgi Okulu\' kurarak futboldan, badmintona kadar tüm oyunları oynamalarına tahtada verdiği matematik problemlerini çözmeleri karşılığında izin veriyor. Çocuklara çeşitli sosyal aktivitelerle okumayı sevdirip derslerinde başarı olmalarını sağlayan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Ekiz, onların ileride ülkeye faydalı olacaklarına inandığını belirterek, şunları söyledi: \"3 yıldır 30 çoğumuza burada eğitim veriyoruz. Öğlenleri okuma ve satranç seanslarımız var. Bilgisayarlı eğitim veriyoruz bazılarına. Sıkıldıklarında hemen dışarı çıkıyoruz. Badminton, futbol, voleybol ve basketbol oynuyoruz. Bunları eski öğrenci ve esnafın verdiği toplarla oynuyoruz. Bunun haricinde akşam üzeri saat 18.00\'den sonra seanslarımıza matematik çalışmasıyla devam diyoruz. Çocuklar da buraya alıştılar. Onlara ücretsiz internet imkanı sağlıyorum. Yani 1 saat derse katılan ister matematik dersi olsun isterse farklı bir ders. Bir saat okuma seansına da yine 1 saat ücretsiz bilgisayarda internete girmeleriyle ödüllendiriyorum. Bundan başka birlikte gülüp birlikte eğleniyoruz. Esnaf arkadaşlarda akşam üzeri muhakkak yemeklerini tedarik ediyorlar. Almanya\'dan Fransa\'dan ve Türkiye\'nin birçok yerinden arkadaşlarımız bizlere destek oluyor. Hatta çok eskiden öğrencilerim olup şimdi işadamı olanlar, öğretmen olanlar bizlere maddi manevi destekte bulunuyorlar. Ama tabi ki eksiklerimiz çok. İnanıyorum ki, ilçe kaymakamımız Yunus Ataman\'ın dezavantajlı çocuklarımız için projeleri ve destekleriyle çocuklarımızı sosyal alana katacağız, eğitimlerini başarıyla tamamlayacağız. Bu insanlar daha sonra bu ilçenin ve bu ülkenin gözbebeği olacaklar. Dünyanın da inanıyorum ki, yıldızı olacaklar. Hepsine ayrıca özgüven veriyoruz. Çocuklarımız şu an kendilerini daha mutlu, daha rahat hissediyorlar. Yaşadığım müddetçe onlara destek vermeye devam edeceğim.\" \"İNSAN KAZANDIRMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ\" Dünyaya insan kazandırmak her şeyden önemli olduğunu anlatan Ekiz, \"Benim yazlığım kışlığım yok. Evim kira. Hayatımı tamamen onlara adadım. Biliyorum ki, 10 yıl sonra en güzel hediyeyi onlar bana verecekler. Öğrenme aşkı olan herkese kapımız açık. Okullarıyla zaman zaman ailelerine ve öğretmenlerine soruyorum. Hızlı bir ilerleme kat edemiyoruz. Ama az olmasına rağmen kendilerine güvenleri geldi. Yapamayacakları şeyleri şimdi kendilerinden emin şekilde yapmaya gayret ediyorlar. En azından okulu sevmeye başladı çocuklar. Okula gitmeme diye bir sorun ortadan kalktı. Artık hiç biri devamsızlık yapmıyor. Eğitimi seviyorlar, canlıları seviyorlar ve dünyayı seviyorlar. Sevgi aşıladık burada onlara. İnanıyorum çok daha iyi olacak hepsi. Örneğin geçen yıl okullar bittiğinde bisiklet kampanyası yapmıştık. Herkes kullandığı bisikletleri bizim çocuklara yönlendirsin dedim, 15\'e yakın bisiklet geldi. Bunan haricinde karnesini getiren öğrencilere yaz boyunca, bedava internet temin ediyoruz. Çocukların hemen hepsi satranç bilmiyordu, hepsi öğrendi. Düzenlediğimiz gezilere gidiyoruz. Çocuklar hiç sinemaya gitmemişti, onları sinemaya götürüyorum. Önümüzdeki yıllarda tedarikçilerimiz destek olursa yazın denizde kamp yapmayı düşünüyoruz. Burada çocuklara hem yüzme eğitimi vermek hem de denize hiç gitmeyen bu 30 çocuğumuza tatil yaptırmak istiyorum. Dilerim bunları gerçekleştiririz\" diye konuştu. \"AVUKAT OLMAK İSTİYORUM\" Havsa Atatürk Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Semih Kaba, okuma yazma ve matematik derslerinde zayıf olan derslerini Süleyman Ekiz öğretmenin verdiği eğitimle aşarak derslerinde başarılı olduğunu söyledi. Kaba, \"Daha önce okuma yazmayı dahi bilmiyordum. Yaklaşık 2 yıldır buraya geliyorum. Süleyman öğretmenim sayesinde matematik ve diğer derslerde başarılı oldum. Bize kitap okumayı sevdirdi. Ayrıca dürüstlüğü öğretti. Ben büyüdüğümde polis olmayı düşünüyordum, şimdi avukat olmak istiyorum\" dedi. \"EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ\" İlkokul öğrencisi Efe Karaca da Süleyman Ekiz öğretmen sayesinde \'Sokak Bilgi Okulu\'nda aldığı eğitimle okulunda başarılı olduğunu belirterek, \"Burada hem oyun oynayıp hem ders çalışıyoruz. Şu an arkadaşlarımla beraber çarpım tablosunu işliyoruz. Burada matematik dersi gördük. Matematikte çarpma toplama ve bölmeyi öğrendik. Süleyman hoca bize derslerimizde destek olmasaydı okulumuzda geri kalacaktık. Böyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi burada hem eğlenip hem de öğreniyoruz. Süleyman hocanın bizim babamız gibi olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce okulumda başarı gösteremiyordum. Elimde telefonumla oyun oynuyordum. Şimdi okulumda derslerimde başarılıyım ve öğretmenlerim benden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Voleybolu çok seviyorum. Büyüdüğümde beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum\" dedi.