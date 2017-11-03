(Görüntülü Haber) Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, Pazarcık ilçesinde bahçe kapısı dışında öğrencilere elini öptüren Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yılmazcan hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Pazarcık Anadolu Lisesi\'nde ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, müdür İbrahim Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde oturuyor. Bu sırada okula gelen öğrenciler, Yılmazcan\'ın elini öpüp, içeri giriyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayı Meclis\'e taşıdı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, \"Pazarcık Anadolu Lise\'mizde çıkan o görüntülerden sonra Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'müzden gerekli bilgileri aldık ve hemen gerekli incelemeleri başlattık. Gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağız\" dedi. Müdür İbrahim Yılmazcan ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.