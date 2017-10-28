(Görüntülü Haber) Öğrencilerden, '94'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet' filmi

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de Atatürk İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri \'94\'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet\' adlı kısa film hazırladı. 8 dakika 12 saniyelik filmde yer alanlar, \"Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ne geliyor?\" sorusuna kısa yanıtlar vererek, duygu ve düşüncelerini anlattı.



Kırklareli\'nin merkeze bağlı Üsküp Beldesi\'nde Atatürk İlk ve Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, \'94\'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet\' adlı kısa film hazırlamaya karar verdi. Filmin senaryosunu Ortaokul Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer ile 8\'inci sınıf öğrencileri Selen Küçükbatal ve Umut Hançer birlikte yazdı. Filmde, Üsküp Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile öğretmenler, öğrenciler, doktor, esnaf ve ev hanımı gibi toplumun hemen her kesimden 94 kişiye, \"Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ne geliyor?\" sorusu soruldu. Katılımcılar, soruya sorusuna kısa yanıtlar vererek, Cumhuriyetle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.



Çekim ve montajı 10 gün süren, 8 dakika 12 saniyelik film, öğrenciler Selen Küçükbatal ve Umut Hançer\'in sunumuyla başlıyor. Küçükbatal, filmin girişinde Cumhuriyet için Atatürk\'ün \"Tek başına kalsan da çıkıp bir dağ başına, Türk bayrağına sarılıp, vatan uğruna savaşarak, al kanını o al bayrağa yavaş yavaş yedirip şehit olabilmektir\" ifadesini kullanıyor. Diğer öğrenci Hançer ise \"Adını Atatürk\'ten alan okulun öğrencileri olarak ihtiyacımız olan tek şeyin çok çalışmak olduğunu biliyor, bu inançla Cumhuriyeti kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağımızı belirtiyoruz\" diye konuşuyor. Katılanların Cumhuriyeti özetlediği film, Üsküp Beldesi\'nin tanıtımı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 29 Ekim\'de Cumhuriyet\'in kuruluşunun 10\'ncu yıl kutlamalarında ulusa seslenişiyle son buluyor.



\"CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ\"



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, filmde öğrenci ve katılımcıların Cumhuriyet\'in sonsuza kadar yaşayacağını anlattıklarını söyledi. Aşım, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ülkenin Cumhuriyet\'e birlik ve beraberlik içinde sahip çıktığını belirterek, \"Milletimiz Cumhuriyete, demokrasiye bir kez daha sahip çıktığını gösterdi. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşacak, Biz de bu filmde Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını anlattık\" dedi.



Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer, filmi öğrencilerle birlikte yapmaya karar verdiklerini belirterek, \"Dersimizde beyin fırtınası yaparken, \'Cumhuriyetimizin 94 yılını 94 kişiyle nasıl anlatabiliriz?\' dedik. Senaryoyu öğrenciler ile beraber yaptık\" diye konuştu.



\"GÖZLERİM DOLDU\"



Üsküp Belde Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, kısa filmin senaryosunu okuduğunda gözlerinin dolduğunu ifade ederek, \"Duygu yüklü bir projeydi bu. Özelikle Cumhuriyetimizin 94\'ncü yıl dönümünde, 94 kişiyle beraber böyle bir filmin hazırlanması beldem adına, ülkemiz adına, savunduğumuz ana değerler adına çok önemli ve duyguluydu. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıl dönümü kutluyorum. Bu film vatandaşın gönlünden geçen duyguları anlatıyor. Ben de filmde oynadığımda duygulandım, gözlerim doldu\" dedi.