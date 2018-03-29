(Görüntülü Haber) Öğrenciler, uzay balonuna şehitler anısına zeytin dalı bağladı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında, gökyüzüne uzay balonu gönderildi. Kamera sistemi ile gökyüzünden görüntü alacak balona, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Mehmetçiklerin anısına zeytin dalı da bağlandı.



Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi\'nde 30 öğrencinin üzerinde çalıştığı \'Gökyüzü Kâşifleri Hayallerine Kavuşuyor\' projesi bugün tamamlandı. Proje kapsamında, okul bahçesinde ilk olarak uzay balonu helyum gazı ile dolduruldu. Ardından, kamera ve zeytin dalının bulunduğu düzenek uzay balonuna bağlandı. Öğrenciler daha sonra uzay balonunu gökyüzüne bıraktı. Balonun, Çankırı\'nın Yapraklı ilçesi yakınlarına düşmesi bekleniyor.



Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Gök Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Arslan, proje üzerinde bir ay boyunca çalıştıklarını söyledi. Arslan, \"Uzay balonumuz 20 bin metre yüksekliğe çıkana kadar yaklaşık 4 saat boyunca kamera ile çekim yapacak. Daha sonra 20 bin metrede yer aldıktan sonra helyum gazı balonu patlatacak ve özel bir düzenekle yani bir paraşüt sistemiyle tekrar yer yüzüne inecek. Bu uzay balonu içerisindeki GPRS, kamera sistemi ve güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Düzenek yere indiğinde biz GPRS yardımıyla cihazı bulunduğu yerden alacağız\" diye konuştu.



ZEYTİN DALI GÖNDERDİLER



Arslan, uzay balonuna zeytin dalı da bağladıklarını ifade ederek, \"Zeytin dalı göndermemizin amacı; bu tip çalışmalarda bir tema belirleniyor ve bu tema üzerine uzay balonu gönderiliyor. Biz de özellikle son dönemlerde Afrin şehitlerimizi yâd etmek üzere, onların anısına uzay balonumuzla gökyüzüne bir zeytin dalı gönderdik\" dedi.