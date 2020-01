(Görüntülü Haber) Oğlunun organlarını bağışlamayan babanın pişmanlığı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 2008 yılında kazada kaybettiği oğlunun organlarını bağışlamakta tereddütte kalan 57 yaşındaki Ömer Karagöz, karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil ameliyatı olunca organ bağışının önemini anladığını söyledi. Karagöz, \"Şimdiki aklım olsa bağışlardım. Oğlumun organları başkalarına hayat versin isterdim\" dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd.Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından karaciğer nakli yapılan emekli Ömer Karagöz, sedyeyle girdiği hastaneden yürüyerek çıkmaya hazırlanıyor. Yrd.Doç.Dr. Tuğrul Çakır, Karagöz\'ün 3 ay önce nakil listesine kaydolan bir hasta olduğunu belirerek, “Hastamızda Hepatit B zemininde gelişen karaciğer yetmezliği mevcuttu\" dedi. Hastada yaygın bir asit tablosu olduğunu vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Çakır, şunları söyledi: \"Bekleme listesindeyken bir gece hastamızın yemek borusundan kanamayla acil servisimizde olduğunu öğrendik. Gece gastroentroloji uzmanı arkadaşlarla hastayı değerlendirip çok ciddi bir kanaması olduğu için acil endoskopiye alarak yemek borusundaki bu varislere tedavi uygulanarak kanaması durduruldu. 24 saat içinde yaklaşık 5 ünite kan transferi yapıldı. Yoğun bakım takibindeydi. Hastanın varis kanamasının tekrar başlayabileceği düşünüldü. Bir gün sonra saat 24.00\'te hastanemizde bir beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınları tarafından bağışlanan karaciğer Ömer bey için uygundu. Zamana karşı yarış başladı. Gece yaptığımız konsey sonucu acil karaciğer nakline aldık hastamızı. Yaklaşık 6.5 saatlik bir operasyondu.\" ARTIK RAHATLIKLA YÜRÜYEBİLİYOR Hastanın nakilden sonra 25 günden bu yana hastanede kontrol altında olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Çakır, “Şu anda gayet iyi. Yürüyebiliyor. Karaciğeri artık olumlu bir şekilde devreye girmiş durumda. Artık hastamızın taburcu olmasını planlıyoruz. Daha önce ayakta zor duran, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen bir hastaydı. Karında 20-25 litre asit vardı. Şu an asidin tamamen kaybolması ve ameliyat sonra 25 gündür fizyoterapistin yoğun çabaları ile kendi işlerini yürütecek şekilde yürümesi başladı. Yoğun bakımdan sedyeyle almıştık ama inşallah yürüyerek taburcu olacak\" diye konuştu. \'BAŞA GELİNCE ANLAŞILIYOR\' Karaciğer nakli olan Ömer Karagöz, 2008 yılında oğlu 24 yaşındaki Ahmet Karagöz\'ü kazada kaybettiğini anlatırken, “O zaman çocuğumun organlarını bağışlamamıştım. Şimdi olsa bağışlarım. Her şey başa gelince anlaşılıyor. Herkesin yaşarken organ bağışı yapması lazım\" dedi. Karaciğer naklinden sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Karagöz, “Hastaneye geldiğimi hatırlamıyorum bile. Şu anda iyiyim. Doktorlarım sağolsun\" dedi. \'ORGAN BAĞIŞININ NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUK\' Ömer Karagöz\'ün eşi 54 yaşındaki Şerife Karagöz de, oğlu Ahmet\'in işten eve gelirken trafik kazası geçirdiğini ve beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatırken, \"O zaman organ bağışının ne olduğunu bilemedik. Bağışlayamadık. Şimdi öyle bir durum olsa bağışlardık. Başkalarına can olsun diye\" dedi. Eşi Ömer Karagöz\'un artık sağlığına kavuştuğunu belirten Şerife Karagöz, “Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Yürüyemiyordu bile. Kanamaları olduğunda kendinde değildi. Şimdi iyi. Allah organ bağışında bulunan aileden razı olsun\" ifadelerini kullandı.