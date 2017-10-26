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Sağlık

(Görüntülü Haber) Obezite ameliyatı olurken kullanılan malzemeye dikkat edilmeli

İlknur SARGUT - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) OBEZİTE ameliyatlarının estetik operasyon olmadığını söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof

26 Ekim 2017 17:17

İlknur SARGUT - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) OBEZİTE ameliyatlarının estetik operasyon olmadığını söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, hastaların düşük fiyata ameliyat olmak isterken sağlıklarını tehlikeye attıklarını belirtti. Prof. Dr. Coşkun, \'Kullanılan malzemeler kişiye özel ve tek kullanımlık olmalı dedi. Obezitenin dünyada olduğu gibi Türkiye\'de de hızla artan bir sağlık sorunu haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Halil Coşkun, hastaları ameliyatı olacağı merkezi iyice araştırmaları konusunda uyardı. Obezite ameliyatına karar verilmeden önce uygulanacak birtakım tedavi yöntemleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Halil Coşkun, \'Bunlar diyet, egzersiz ve bazı hastalarda ilaç tedavisi. Bunlara rağmen kilo veremeyen hastaları vücut kitle indeksi 35?in üzerindeyse, 3 yıldır obeziteyle mücadele ediyorsa, şeker, tansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi hastalıkları varsa ameliyata alıyoruz. Her kilolu hastayı ameliyata almak doğru değil? dedi. \'CERRAH DETAYLICA ARAŞTIRILMALI\' Hasta sayısının son günlerde hızla artmasının ameliyatın kalitesini düşürebildiğini belirten Prof. Dr. Halil Coşkun, \'Bazı cerrahlar bu ameliyatlardan daha fazla yapmak adına bazı parametrelere dikkat etmiyor. Devlet hastanelerinde verilen finansal destek yeterli olmadığından hastalar özel merkezlere gidiyor. Burada da sterilizasyon sorunu ön plana çıkıyor.Tek kullanımlık malzemeler, sterilize edilip tekrar kullanıldığında komplikasyon gelişiyor. Enfeksiyon büyüdüğünde hastanın yoğun bakıma girmesine neden olarak hayatını kaybetmesine dahi sebep olabiliyor. diye konuştu. \'ESTETİK BİR AMELİYAT DEĞİL\' Obezite ameliyatlarının estetik ameliyatlar olmadığını söyleyen Prof. Dr. Coşkun, \'Sanki obezite ameliyatı estetik bir işlemmiş gibi \'Daha düşük fiyata daha çok ameliyat yapayım\' düşünceleri gündeme gelebiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta insan sağlığı ön planda. Obezite ameliyatları kesinlikle estetik ameliyatlar değildir\' dedi.

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