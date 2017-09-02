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(Görüntülü Haber) Nükhet Duru: Melankolinin ne olduğunu bilmeden şarkısını söyledim

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde konser veren Nükhet Duru, 'Melankoli' şarkısını ilk seslendirdiği dönem anlamını bilmediğini belirterek, "Ama hayat ara ara melankolinin ne olduğunu insana öğretiyor" dedi

02 Eylül 2017 16:09

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde konser veren Nükhet Duru, \'Melankoli\' şarkısını ilk seslendirdiği dönem anlamını bilmediğini belirterek, \"Ama hayat ara ara melankolinin ne olduğunu insana öğretiyor\" dedi. Kızılağaç bölgesindeki Starlight Otel\'de düzenlenen bayram programında Nükhet Duru konser verdi. Konsere oteldeki yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Nükhet Duru, seslendirdiği şarkılarla tatilcilerin bayram eğlencelerine renk kattı. \'HERKES YÖNETMEN, KLİP ÇEKİYOR\' Tatilcilerin zaman zaman sahnenin önüne gelerek cep telefonlarıyla çekim yapmalarını nazikçe eleştiren Nükhet Duru, “Bakıyorum, hepiniz klip çekmek istiyorsunuz, hepsi bireysel yönetmen takılıyor. Ama orada oturanlar sizlerden göremiyor. Bu kadar yeter, sonra sizi buraya dansa alacağım\" dedi. Sahneden inerek masaları dolaşan Nükhet Duru, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi. \'MELANKOLİNİN ANLAMINI BİLMİYORDUM\' Şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet eden Nükhet Duru, \'Melankoli\' şarkısını da söyledi. Bu şarkıyı ilk söylediği yılları hatırlatan Duru, \"Bu şarkıyı söylediğim yıllarda, melankolinin ne demek olduğunu tam bilmeden söylüyordum. Ama hayat ara ara melankolinin ne olduğunu insana öğretiyor. Hiç öyle günleriniz, günlerimiz olmasın. Nice mutlu, sağlıklı, umutlu yıllara\" dedi.

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