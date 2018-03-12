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(Görüntülü Haber) Nükhet Duru: Birçok kadın Hülya Avşar gibi düşünmüyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SANATÇI Nükhet Duru, ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseri’de sahneye çıktı

12 Mart 2018 19:02

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SANATÇI Nükhet Duru, ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseri’de sahneye çıktı. Duru, gösteri öncesi, Hülya Avşar’ın \"Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor\" sözlerini değerlendirirken, \"Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor” dedi. ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabaresi ile sevenleriyle bir araya gelen Duru, Kayseri’ye gelir gelmez mantı yediğini belirterek, “Pastırma aldım, sucuk, öyle şeyler. Caddeler çok güzel, çok geniş. Sadece biraz sakin buldum, nerede bu insanlar? Çok az insan gördüm, çok uslu çocuk onlar, oturup televizyon izliyorlar herhalde” ifadelerini kullandı. Kabare gösterisi ile ilgili ise Duru, “Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruz” dedi. HÜLYA AVŞAR\'IN SÖZLERİ Hülya Avşar’ın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ\'la sohbeti sırasındaki \"Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor\" sözleri için Duru, “Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor” dedi.

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