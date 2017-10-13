(Görüntülü Haber) Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşadığı 3 yerden biri

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- ABD\'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı\'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olduğu ifade edilen ve Karadeniz\'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen Samsun\'un Tekkeköy İlçesi\'ndeki \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\'ni, 2 yılda yaklaşık 180 bin kişi ziyaret etti. Bölgede arkeolojik kazı yapılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Mağaraların bulunduğu bölgenin arkeolojik bir vadi olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, \"Burası milattan önce 60 bin yılı ile eşleştiriliyor. Dünyada bilinen en eski 8\'inci insan mesken yerleşkesi. Türkiye\'de de en eski 3\'üncü insan mesken yerleşkesi. Antalya\'da Karain Mağarası, Yarımburgaz Adası\'ndaki mağara ve üçüncü sırada Tekkeköy mağaraları geliyor. Onun için çok önemli bir yerleşke. Burası çok katmanlı bir bölge. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç, Finike, Hitit, Helenistik, Arkaik, Danışment, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı\'ya da uzanan katmanlar yer alıyor. Bölgemiz ve Türkiye için çok önemli bir bölge burası. Samsun\'da yaklaşık 2 yılda 180 bin kişi burayı ziyaret etti\" diye konuştu.



Aydın, bu bölgede arkeolojik kazı için çalışma yapılacağını söyleyerek, \"İlk kazı burada 1941 yılında yapılmış. Tekrar bir kazı yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak biz şu an ön çalışmaları bitirmeye çalışıyoruz. Ziyaret edilebilir halde turizm potansiyelini değerlendirilmesi anlamında çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında burada kazı yapılması lazım. Bu konu ile ilgili üniversite ile müze müdürlüğü ile koruma kurulu ile birlikte bir kazı çalışması planlanıyor. Kazı ile ilgili yurt dışında bazı üniversitelerden de talepler geliyor. Ancak biz yabancıların kazı yapmasından yana değiliz, yerli bir ekibin burada kazı yapmasından yanayız\" dedi.



Arkeoloji Vadisi\'nde bulunan 3 eski Rum evinin restore edildiğini, birisinin ise Türkiye\'nin ilk imitasyon müzesi yapıldığını dile getiren Aydın, \"Ödüllü bir müze oldu. Bu vadi ile ilgili 5 etaplık bir projemiz var. Şu an ikinci etabını tamamlayabildik. Diğer üç etabın gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Ahşap yürüyüş parkuru yapılacak. Bu mağaralarda imitasyon hiper realistik heykellerle yaşam kesitlerini belirleyeceğiz. Bu arazinin karşı tarafından bir dere ıslahı yapılıyor. O çalışma bittikten sonra bir suni göl yapılacak. Antik köprülerle karşıya geçiş olacak. Trekking yolları, atlarla gezi parkuru, karavan parkuru yapmayı planlıyoruz. Yerel yönetim olarak biz önce tarihi korumakla yükümlüyüz. İkinci olarak ise turizm potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında buralara mutlaka yatırım yapılmalı ve bu tür projeleri destek vererek çoğaltmalıyız\" diye konuştu.



