(Görüntülü Haber) Noel Baba'da heyecanlandıran tapınak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ndeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nin zemin katında hiç bozulmamış tapınak keşfedildi. Jeoradar ve tomografi çekilerek elde edilen sonuçlar sonrası İtalya\'ya götürüldüğü iddia edilen Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos\'un asıl kemiklerinin burada olabileceği iddia ediliyor. Ortodoks inancına sahip Hristiyanların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Demre\'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ndeki son buluntular, heyecan yarattı. Müzenin zemininde yapılan jeoradar ve tomografi araştırmalarında hiç bozulmamış tapınak ortaya çıktı. Antalya Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Cemil Karabayram, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos\'un İtalya\'ya kaçırıldığı söylenen kemiklerinin, bu yeni buldukları tapınakta olabileceğine yönelik önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. TAPINAK BEKLENMEYEN BİR YAPIYDI Cemil Karabayram, restorasyon çalışmaları kapsamında çok ciddi veriler elde edildiğini belirterek, bilimsel olarak böyle bir beklenti içinde olmadıklarını aktardı. Aziz Nikolaos\'un 4\'üncü yüzyılda orada gömülü olduğuna yönelik ellerinde bilgi olduğunu dile getiren Karabayram, 529 yılında da kilisenin içinde olduğu alanda büyük bir deprem meydana geldiğini kaydetti. 3 METREYE KADAR AŞAĞI İNİYOR Karabayram, depremden sonra 9 ve 10\'uncu yüzyıllarda kiliseye ek alanlar yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Kilise bölümünün altında yeni bir bölüm tespit edildi. Bütün bilimsel veriler ortaya çıktı. 1,5 metreden başlayıp 3 metreye kadar inen yeni boşluklu alan tespit edildi. Kutsal alan dediğimiz bölümün altında çok özel bölüm bulundu. Burada bu veriler ışığında yıkılmış olmayan, kalıcı bir malzeme bütünlüğü bulundu. Aziz Nikolaos Kilisesi altında çok ciddi tapınak ortaya çıktı. Eğer verileri 3 ay içinde sonuçlandırırsak girilebilecek alanları ortaya çıkaracağız.\" KUTSAL YAĞ ARANIYOR Prof. Dr. Yıldız Ötüken\'in 1990\'lı yıllarda burada bir araştırmada yağ bulduğuna yönelik çalışmaları olduğunu hatırlatan Karabayram, “O dönem bir yağ buluyor. O yağ, ölen kutsallar için dökülen bir yağdı. Onun verilerine de ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer orada o yağ bulunmuşsa demek ki oraya müdahale edilmemiş demektir. O alanda geçiş güzergahı da bulundu. Bir mezar odasının olması çok yüksek ihtimal\" dedi. \'İMPARATORUN GİZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\' Dünyanın her an Aziz Nikolaos ile yeni gelişmelere sahne olabileceğini kaydeden Karabayram, Aziz Nikolaos\'un kemiklerinin burada olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Karabayram, şöyle devam etti: “Dünyaya yeni bir not düşecek bir çalışmanın temeli atılıyor. Antalya\'ya iyi bir müjde vermeye hazırlanıyoruz. Yeni kazı için verilerin daha güçlü olması lazım. Tapınak, mozaikli ve bezemeli alanın altında kaldığı için burayı da korumamız lazım, alta girebileceğimiz başka bir alan bulmamız gerekiyor. Dokunulmamış, bozulmamış, sadece depremden etkilenen bir yapı bulundu. Aziz Nikolaos\'un altında tapınak olduğu artık çok net, geçiş güzergahı da özel taşlarla kapatılmış bir alan var. Deprem olduğunda mezarı burada korundu. Çalınabileceğini düşündüğü için dönemin imparatoru tahminimizce burayı gizledi\" diye konuştu. \'İTALYANLAR BAŞKA BİR RAHİBİN KEMİKLERİNİ GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR\' İtalyanların başka bir rahibin kemiklerini Bari\'ye götürme olasılığının yüksek olduğuna dikkati çeken Karabayram, “Çünkü burada gizli yeni bir mezar odası dikkat çekti\" dedi. AZİZ NİKOLAOS KİMDİR? Milattan sonra 3\'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara\'da doğup Myra\'da (Demre) piskoposluk yapmış olan Aziz Nikolaos\'ın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağlamış, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa\'nın birçok ülkesinin en popüler azizi olmuştur. Almanya\'nın Freiburg, İtalya\'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolaos, Hollanda ve İngiliz dillerinde Santa Klaus olarak tanınmış, bunlar sayesinde ABD\'de New York\'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır. Avrupa\'nın kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu ve sevindiricisi Noel Baba geleneği Aziz Nikolaos inancıyla bütünleştirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir tip yaratılmasına sebep olmuştur.