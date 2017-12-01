(Görüntülü Haber) “Ninatta” operası dünya prömiyerini yapıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - AHMET Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından uyarlanan “Ninatta” operasının dünya prömiyeri yarın İstanbul’da yapılacak. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi\'nde yarın dünya prömiyeri gerçekleştirilecek “Ninatta” operası, Mehmet Ergüven’in rejisi ile sahnelenecek. Evrim Demirel’in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit’in ilk opera librettosundan doğan eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek. Eserde Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül dönüşümlü olarak oynayacaklar.