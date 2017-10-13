(Görüntülü Haber) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı. Üniversitenin kültür ve kongre merkezinde gerçekleştirilen ana bilim dalı açılışı programına Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Japonya Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Koichiro Nakamura, JCOM Sorumlusu Yoshinori Sekımoto, Türk ve Japon akademisyenler katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin tanıtım filminin gösterimi ile başlayan programda daha sonra Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ile Erciyes Üniversitesi Japonoloji Kültür Topluluğu\'nun gösterileri sunuldu. Japonya Kültürel Etkileşim Topluluğu gösterileri, Atsuko Suetomi ve Eyüp Hamiş’in Koto ve Ney sunumu, İaido kılıç gösterilerinin ardından Ankara Üniversite Japon Dili ve Kültürü Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bu bölümün faaliyete geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekmen, \"Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nde böyle bir anabilim dalının açılmış olması çeşitli yepyeni oluşumları, projeleri de beraberinde getirecektir. Ayrıca Japonya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine de çok büyük katkı sağlayacaktır\" dedi. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise Türkiye\'de son dönemlerde Japonca dil kurslarına katılımda ciddi bir artış olmasının, Türk milletinin bu iki ülke arasındaki ilişkiye verdikleri önemin de bir göstergesi olduğunu ifade etti. Rektör Bağlı, \"Bizim üniversitemizin tarihi günlerinden birisi bugün yaşanıyor. Japon Dili ve Edebiyatı\'nın Türkiye’deki üçüncü bölümünün üniversitemizde açılmasından son derece gururlu olduğumuzu söylemek isterim. Üniversitemizin iki önemli felsefesi var: Bunlardan birisi, Hacı Bektaş Veli’nin felsefesini uluslararası manada tanıtmak ve ikincisi ise Nevşehir ilinin sahip olduğu potansiyeli bütün dünyaya tanıtmak. Bu iki işlevi yerine getirecek en önemli bölümlerden biri bu bölüm. Japonya-Türkiye arasındaki dostluğu gösterebilecek bir bölüm üniversitemizde açıldı. Burada Japon insanının Türkiye ile ilgili hassasiyetlerini biliyoruz. Bu konuda bizde önemli akademik bir adım attık. Üniversitemize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum\" diye konuştu. Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Türkolog Ordinaryüs Prof. Dr. Tadashi Suzuki ise \"Kapadokya\'nın merkezi Nevşehir\'de böyle bir bölümün açılmasına büyük önem veriyoruz. Dünyada en samimi ülkesi olan Türkiye\'de Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü\'nün açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye\'ye gelen Japon turistlerin büyük bir bölümü İstanbul ve Kapadokya\'yı ziyaret eder. Damat İbrahimpaşa\'nın yeniden imar ettiği bu yörede bu bölümün açılmasının iki ülke ilişkileri açısından yepyeni bir pencere açacağı kanısındayım\" dedi.