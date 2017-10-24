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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Nasreddin Hoca ölümünün 733'üncü yılında anılıyor

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde mezarı bulunan Nasreddin Hoca, ölümünün 733'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anılıyor

24 Ekim 2017 17:44

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde mezarı bulunan Nasreddin Hoca, ölümünün 733\'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca\'nın ölümünün 733\'üncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Nasreddin Hoca Meydanı\'nda düzenlenen \'Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca\'dan Esintiler\' adlı program kapsamında, ilk olarak meydandaki mescitte Kuran okunup, sabah namazı kılındı. Ardından Nasreddin Hoca Türbesi ziyaret edilip, mezarı başında dualar edildi. Türbe ziyaretinin ardından yine meydana geçildi ve belediye tarafından ilçe sakinlerine çorba ikram edildi. 26 Ekim\'de sona erecek anma etkinliklerinde, Nasreddin Hoca fıkraları canlandırma yarışması yapılacak, Konya ve Akşehir\'de Nasreddin Hoca\'nın hayatıyla ilgili konferanslar düzenlenecek.

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