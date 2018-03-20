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(Görüntülü Haber) 'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam'ın yorumladığı müzikal ile Bursa'da hayat buldu

20 Mart 2018 02:11

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar\'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam\'ın yorumladığı müzikal ile Bursa\'da hayat buldu. Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam’ın yorumladığı \'Müzeyyen\' Müzikalinde, Senar\'ın memleketi Bursa\'da sahnelendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde sahnelenen müzikalde Şevval Sam, Senar\'ın çocukluğunu, anneliğini, aşklarını, hüzünlerini ve mutluluklarını seyirciyle paylaştı. Şevval Sam, Senar\'ın en sevdiği şarkıları da izleyenlerin hayranlıkla karşıladığı bir performans ile seslendirdi. \'Müzeyyen\' Müzikalinde Şevval Sam’a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

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