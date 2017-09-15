(Görüntülü Haber) Mutfağın sanatçıları CI Dialogues'da buluştu

Merve DUNDAR - Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA)- Contenporary Istanbul (CI) ikinci günün ilk panelinde mutfak ile sanatı bir araya getiren isimleri \"Sanat ve Tat: Birleşik Tat Alma Sanatı\" başlıklı panelde buluşturdu. Contenporary Istanbul (CI) ikinci gününde sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuar alanı içerisinde yer alan CI Dialogues alanında ise katılımcılar birbirinden farklı konuları uzmanlarından dinleme şansı buluyor. Etkinliğin ikinci gününde \"Sanat ve Tat: Birleşik Tat Alma Sanatı\" başlıklı panel İnside Counsels CEO ve kurucusu ve Uluslararası İşbirliği Platformu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ceren Çerçiler\'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları; Roka, Zuma ve Oblix\'in kurucusu Rainer Becker, TURYID Yönetim Kurulu Başkanı ve Frankie İstanbul CEO\'su ve kurucu ortağı Kaya Demirer ile Aşçı ve yemek kültürü araştırmacısı Vedat Başaran oldu. Fuar ziyaretçilerinin ilgiyle dinlediği konuşmacılar insanoğlunun varoluşundan bu yana gelişen mutfak kültürünü masaya yatırdı. \"ARTIK YEMEĞE FARKLI BİR GÖZLE BAKIYORUZ\" Panelin ardından konuşan ve uzun zamandır bir kadın girişimci olarak iş dünyasının içinde yer alan Ceren Çerçiler, \"Aslında bu konu dünyada çok konuşuluyor. Biz mutfağı ya da yediğimiz yemeği bir sanat olarak değerlendirebilir miyiz? Mesela konuşmacılarımızdan birisi dün akşam yediği yemeğin hissinin hala kendisinde mevcut olduğunu söylüyor. Bunu 7 sene önce yediği bir yemek için de söyleyebiliyor. Aslında bu biraz da sanatı daha önce değerlendirmediğimiz farklı noktalara taşıma yolunda bir adım. Mesela New York\'ta bir sanatçı var. Bir gün salataya ilgi göstermeye başlıyor ve her gün farklı bir salata yaratarak bunları sosyal medyada yayınlamaya başlıyor. Buradan çıkan bir tarifle bir restoran ona özel bir sanat danışmanlığı teklifinde bulunuyor. Bu kişi baktığınızda sanatını mutfağa taşımış oluyor. Bu çok ilginç bir nokta. Ama burada en önemlisi insanoğlunun geldiği nokta. Çünkü artık yemeği sadece aç kalmamak için yemiyoruz. Demek ki artık yemeği bambaşka bir gözle görmeye başladık ve algımız değişiyor. Kolay bir konu değil. Yemek, sanat mı değil mi hala buna cevap veremiyoruz çünkü kimse sanat nedir sorusunu da net bir cevap veremiyor\" diye konuştu. \"BU SENE İLGİ DAHA FAZLA\" Fuara olan genel ilginin ise geçen yıllara göre daha fazla olduğunu dile getiren Çerçiler, \"Bu sene konuştuğum herkes CI\'ye olan ilginin geçen yıllara göre daha fazla olduğunu söylüyor. Rakam olarak durum ne bilmiyorum ama gelen kitlenin ilgisi ve merakı benim gözlemlerime göre çok daha fazla. Bu da insanı umutlandırıyor. Demek ki ülkemizde bazı şeyler iyiye doğru gidiyor ve sanatın buna öncülük etmesi de tabii ki hepimizi mutlu ediyor\" dedi.