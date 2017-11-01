(Görüntülü Haber) Muş'ta 9 bin öğrenci kaldırımda kitap okudu

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, Oku\'Muş\' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2 kilometre uzunluğunda sıra oluşturan 9 bin öğrenci, yaklaşık 3 saat boyunca kitap okudu. Kentte Valilik, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Oku\'Muş\' projesi başladı. Her yıl 1 Kasım günü yapılması hedeflenen proje kapsamında, Karayolları Kavşağı\'ndan Belediye Meydanı\'na kadar uzanan kaldırımlarda, ilk ve ortaokul ile liseli 9 bin öğrenci aynı anda kitap okudu. Hükümet Konağı önüne gelerek öğrencilerle birlikte kitap okuyan Vali Aziz Yıldırım, şunları söyledi: \"1 Kasım, bundan sonra bütün Muş\'ta bir okuma bayramı olarak kutlanacak. Gerek Belediyemiz gerek Milli Eğitimimiz gerekse de Valiliğimiz, öğrencilerimize çok sayıda kitap dağıtıyor. Bizler, bu öğrencilerimizin daha çok kitap okumasını tavsiye ediyoruz. Bunu temin edebilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Projeyle, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak istiyoruz. Kitap okumak, insanın güzellik duygusu ve estetik anlayışını geliştirmekte, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu projeyle öğrenciler, kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma sevgisi kazanacaklar. Gelecekteki nesillerin, okumayı bir kültür kazanımı elde etmelerini sağlayacaklardır. Öğrencilerin, öğrenme ve anlama kabiliyetleri ancak daha çok kitap okumakla artabilir. Öğrencilere, açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözebilme becerisi ve anlayarak okuyabilme becerisi kazandırılacak, farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz, araştıran nesillerimiz yetiştirilecektir.\" Yıldırım, \"Bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette zaman geçirerek, televizyon karşısında zaman öldürerek büyüyen bir nesil yetişmesini engel olmak için özellikle eğitim kurumlarını öne çıkararak çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir\" dedi. Çocukların okuma isteklerini yitirmeye ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaya başladığını kaydeden Vali Yıldırım, görevlerinin bunun önüne geçmek olduğunu belirtti. Vali Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: \"Günümüzde hastalık haline dönüşen, zamanının çoğunu televizyon ve bilgisayar başında geçiren kişilerde, antisosyal kişilik bozukluğu da ortaya çıkmakta. Bunlar araştırmalarla sabittir. Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı sevmekle mümkündür. Tolumda yanlış ile doğruyu ayırabilen kişilerin sayısının artması için bireylerle, çocukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha verimlidir. Bu anne-babaların işlerini de kolaylaştırıyor. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyeti körelmektedir. Doğru ve sağlıklı iletişim kurmanın da temel yollarından biri, duygu ve düşüncesini uygun kelimelerle insanlığa aktarmaktır. Çok okuyan insanların kelime dağarcığı da zenginleşir ve daha güzel bir konuşma yeteneğine sahip olur.\" Vali Yıldırım konuşmasının ardından Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte kaldırımlarda kitap okuyan öğrencilerle sohbet ederek çeşitli önerilerde bulundu.