T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Muharrem İnce; biz hazırız

İhsan YALÇIN - İstanbul (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı

04 Mayıs 2018 12:16

İhsan YALÇIN - İstanbul (DHA) - CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı. CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP\'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce\'yi aday göstereceği belirtiliyor. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce\'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALÇINDHACHPMuharremCHP YalovaFotoğrafta MuharremSalih ArdaGöknil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24