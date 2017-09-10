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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Milyonfest'in ikinci günü de coşkulu geçti

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde düzenlenen Milyonfest'in ikinci günü de coşku dolu geçti

10 Eylül 2017 12:41

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde düzenlenen Milyonfest\'in ikinci günü de coşku dolu geçti. 

Milyon Su Plajı\'ndaki festivalin ikinci gününde Çamur, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kurtalan Ekspres, Flört, Mabel Matiz, Manga ve Athena sahneye çıktı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserler renkli görüntülere sahne oldu. 

Sahne önce Rock müziğin sevilen gruplarından Manga çıktı. Sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendiren grup, sahne performansı ile de göz doldurdu. Manga grubunun solisti Ferman Akgül şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti.

Ardından alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mabel Matiz\'e gençler yoğun ilgi gösterdi. ‘Aşk Yok Olmaktır’, ‘Yaşım Çocuk’, ‘Atlar Yoruldu’, ‘Sarışın’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Matiz\'e zaman zaman hayranları da eşlik etti.

ATHENA RÜZGARI ESTİ

Gecenin kapanışını ise Athena yaptı. Athena, enerjisi ile adeta sahneyi salladı. Sempatik tavırları ve sesi ile rock müzik dünyasında kendisine önemli bir yer edinen grubun solisti Gökhan, hayranlarıyla bol bol  sohbet etti. Şarkılarını festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyleyen Athena, basın mensuplarının görüntü almasını istemedi. Sevilen parçalarının yanı sıra diğer sanatçılara ait şarkıları da başarıyla yorumlayan grup, izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saatlik performansın ardından Atheni, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı. 

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